Ferrari manda en Marina Bay y vuelve a dar señales de mejora

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, decimosexta prueba del calendario sobre el trazado de Marina Bay, seguido muy de cerca de su compañero, el español Carlos Sainz, a menos de una décima, y con el neerlandés Max Verstappen completando el 'podio', mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) solo pudo ser octavo en una sesión poco representativa.

Leclerc logró completar la mejor vuelta de estos Libres 1 con un 1:33.350, con Sainz en la misma décima, ilusionando a los 'tifosi' después del podio en Monza. Los renacidos Ferrari vieron a un Verstappen lejos de su mejor nivel, aunque siempre favorito, acechando ya a más de una décima, como Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Esta primera sesión fue de probaturas para las escuderías, sin servir de modelo para la calificación y la carrera, ya que la pista a esa hora no se parecerá en nada a la que se encuentren los pilotos por la noche. Así, los tiempos fueron más lentos, debido también a las temperaturas más altas.

El campeón Verstappen no empezó cómodo en la primera radiografía del Gran Premio de Singapur. El neerlandés lo dejó claro por radio a su ingeniero y confirmó que Marina Bay es su 'china' en el zapato, aunque todavía queda mucho fin de semana y sigue siendo el principal favorito para prolongar su racha exitosa.

Con neumáticos duros, Lewis Hamilton (Mercedes), que lideró los Libres 1 el año pasado, fue el primero en marcar un crono competitivo, por delante de los dos Ferrari que, sin embargo, no apuntan a estar en la pelea por la 'pole' este sábado. Con el paso del tiempo y el mayor protagonismo de las gomas medias y blandas, McLaren comprobó que sus mejoras funcionan y estarán arriba, con un Lando Norris que se puso primero en el ecuador de la sesión.

A reminder of Max's first encounter with "Godzilla" ????#SingaporeGP@redbullracingpic.twitter.com/tXnGtfrNR1