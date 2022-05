Ferrari domina en Barcelona en unos primeros libres con mucho calor

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha dominado este viernes la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que Fernando Alonso (Alpine) ha logrado el quinto puesto.

Esta primera sesión en un Circuit de Barcelona-Catalunya que volvía a recibir público con el máximo del aforo permitido ha estado marcada por el calor, con una temperatura ambiente de 30 grados y la pista rozando los 50 grados.

?? CLASSIFICATION (60/60 MINS) ??



Our first session of the weekend is done!#SpanishGP#F1pic.twitter.com/u1PFphtLQ1