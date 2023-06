Fórmula 1/GP España.- Carlos Sainz: "Este segundo puesto es lo más lejos que podía llegar"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró tras firmar la segunda posición en la calificación del Gran Premio de España que hizo una gran vuelta para llegar "lo más lejos" que podía llegar, y manifestó su deseo de hacer este domingo una gran carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Ha sido una vuelta muy buena, he sentido que he pilotado muy bien. Siempre hay una décima aquí o allá, pero lo he dado todo, he empujado a tope, no me he dejado nada. Fui a fondo, el segundo puesto es lo más lejos que podía llegar. Y creo que he hecho una bastante buena vuelta", aseguró el piloto tras la 'qualy'.

Sainz aseguró sentirse "muy bien" con su vuelta. "Hemos extraído el máximo del coche. En un fin de semana complicado ajustándonos a las mejoras, es muy bueno encontrar ese punto dulce del coche. Hemos tenido algunas sesiones más complicadas, otras menos, pero lo hemos hecho bien y cuadrado en la 'qualy'", celebró.

"No estamos donde queremos, todavía, porque hay gran diferencia con Max, pero es un buen primer paso para entender este coche. No sé qué le ha pasado a Charles (Leclerc) pero todo el año es la misma historia que el año pasado. Es un coche complicado de pilotar y en cuanto se complican las condiciones caen las décimas. Es una línea muy fina, para mí hoy ha funcionado aunque haya sido complicado", matizó.

Además, cree que se "condensa la clase media". "Parece que los Haas y Alpine, Lando con el McLaren, se acercan a nosotros para esa lucha de estar en la segunda posición y obviamente los Red Bull están en su propia liga. Los demás parece que estamos muy apretados", opinó.

"Es algo que necesitaba. Estaba todo muy apretado, condiciones complicadas en pista. Pasar de Q1 y Q2 sin problemas y haciendo una vuelta con un solo juego en la Q3 es probablemente una de las sesiones más complicadas que he tenido aquí en Barcelona. Pero lo hemos hecho, estamos en posición de cara a mañana", celebró sobre su segunda plaza.