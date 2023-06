Fórmula 1/GP Canadá.- Fernando Alonso: "Ha sido una carrera de empujar todo el rato, me ha encantado"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) celebró un segundo puesto trabajado "al límite" en el Gran Premio de Canadá, con 70 vueltas de "empujar todo el rato" y sin quedar lejos del Red Bull de Max Verstappen en el sexto podio del año.

"Fue una carrera muy intensa, 70 vueltas de clasificación sin tiempo para relajarse. Facilitó la estrategia adelantar a Hamilton, después de perder la posición en la salida. Después, al final, que él iba con las duras y nosotros con las medias, yo tenía más ritmo", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Al final no estaba tan seguro de acabar segundo y tuve que apretar al límite otra vez. Han sido rivales fuertes y ha sido una carrera de empujar todo el rato, me ha encantado", añadió, después de mantenerse por delante del Mercedes y apretar a un Verstappen que no perdonó la sexta victoria del año.

El asturiano valoró lo cerca que quedó del neerlandés, pero reconoció que fue a base de arriesgar. "No estaba lejos, ha sido nuestra carrera más competitiva del año. Haciendo sus mismos tiempos, pero hemos tenido que empujar al límite, muy cerca de los muros, en las frenadas, los frenos, todo iba al límite. Han sido como 70 vueltas de crono luchando con un coche y nadie daba su brazo a torcer", terminó.