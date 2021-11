Fernando Alonso: "Me siento un privilegiado y con buena suerte por lo que he logrado en la Fórmula 1"

Las ruedas de prensa FIA de los jueves se televisan en todo el mundo. Y este año la idea de la FOM ha sido incluir una 'fan question', una pregunta de un niño local que normalmente suele ser intrascendente, sobre su comida favorita o la música que le gusta. Esta vez a Fernando Alonso le tocó un aficionado con maneras de periodista que le hizo una incisiva pregunta: "Fernando, ¿por qué has vuelto a la Fórmula 1 después de la mala suerte que has tenido con los equipos". El asturiano respiró hondo, sonrió y volvió a explicar las razones de su vuelta: "La Fórmula 1 me ofrecía el mayorvreto. He regresado por el reto de volver a ganar. Y no estoy de acuerdo con lo de la mala suerte. Estoy muy feliz y me siento un privilegiado por todo lo que he conseguido en la F-1. Y eso ha sido siempre sólo gracias a la suerte, a la buena suerte. No me siento poco afortunado".

Después, en el turno de preguntas con la prensa escrita nadie le preguntó por sus opciones en lo que queda de Mundial. La prensa británica le tiene de opinador oficial para todo. De Zhou: "Es un buen chaval, le conozco bastante de los test que hice en 2020 para preparar mi vuelta. Lo siento por Giovinazzi, pero así son las carreras". Del adiós de Kimi ("le echaremos de menos") y del Verstappen/Hamilton:"Si no se sancionó en Brasil no debería sancionarse ahora".

Sigue en el aire el resultado del Gp de Brasil cinco días después de la carrera de Interlagos

Los comisarios de Sao Paulo se han reunido de manera telemática con los representantes de Mercedes y Red Bull y aún no han decidido si van a volver revisar la jugada. Es un VAR de cinco días por la aparición de la imagen de la cámara onboard del coche de Verstappen. Entonces se decidió no investigar, ahora quieren que vuelva a revisarse. El objetivo es que el holandés pierda su segundo puesto. Lo que los comisarios deciden hoy es si admiten a trámite la revisión. Y si le dan el OK, entonces lo revisarán. Pero resulta difícil que cambien así el criterio del árbitro, que decidió que ni siquiera se investigara.

Sainz quiere que no se repita un triplete tan duro

La paz social que está teniendo este año Ferrari con sus pilotos podría terminarse en las últimas carreras del año. Tanto Leclerc como Sainz ambicionan pasar a Norris y terminar quinto en el Mundial. Carlos cree que algunos fallos propios le han impedido ganar a Charles en estas últimas carreras y hace hincapié en la paliza de recorrer el mundo en unos días: "Si hay algo que yo he aprendido es que la Fórmula 1 no puede volver a repetir México, Brasil y Qatar en tres semanas de esta manera. Es verdaderamente duro para la gente. Veo a los mecánicos, a todo el mundo muy cansado. Y espero que sirva a todo el mundo de lección". De México a Sao Paulo son nueve horas en avión y de la ciudad paulista a Qatar, quince. Y todo el material ha sido empaquetado y desempaquetado cada vez por los integrantes de los equipos.