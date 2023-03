La FIA rectifica y le devuelve a Alonso su podio número 100; Sainz, sexto

Jeddah (Saudi Arabia), 18/03/2023.- Monegasque driver Charles Leclerc of Scuderia Ferrari in action during the third free practice at the Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia, 18 March 2023. The Formula One Grand Prix of Saudi Arabia will take place on 19 March. (Fórmula Uno, Arabia Saudita) EFE/EPA/STR