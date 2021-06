'Checo' Pérez se lleva la locura final de Bakú; Alonso, sexto; Sainz, octavo

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito urbano de Baku, la capital del país, donde, a pesar de accidentarse cuando iba primero, su compañero el holandés Max Verstappen mantuvo el liderato del certamen.

'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), ganó por delante del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) una carrera loca que, por primera vez en la historia acabó decidiéndose a una vuelta; después de la bandera roja que provocó al accidentarse el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cuando lideraba la prueba, a falta de cinco.

El mexicano, que había largado sexto, logró de esta forma su segunda victoria en la F1, después de la del año pasado en Baréin, en el Gran Premio de Sakhir; y la primera desde que pilota en Red Bull. Los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) acabaron sexto y octavo, respectivamente

La prueba tuvo un final alocado, ya que cuando Verstappen parecía pilotar hacia un triunfo seguro, enlazando vueltas rápidas, su Red Bull sufrió un reventón en el neumático trasero izquierdo, accidentándose el holandés a falta de cinco vueltas.

Inicialmente, se decretó entrada en pista del coche de seguridad, pero se cambió después a bandera roja; provocando unos minutos de total confusión, porque no se sabía si la prueba iba a ser reanudada o no, hasta que poco antes de las seis de la tarde (las cuatro en horario peninsular español) se anunció que se relanzaría desde parrilla a las seis y diez, a falta de dos vueltas: la de formación y la decisiva.

