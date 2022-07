Carlos Sainz saldrá desde el fondo de parrilla en Francia tras un nuevo cambio en el motor

El español Carlos Sainz (Ferrari), cuarto en el Mundial de Fórmula 1, que ya había penalizado con diez puestos en parrilla al cambiar la centralita, efectuó nuevos cambios en la unidad de potencia de su monoplaza y, por tanto, sufrirá una nueva sanción y saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Francia, el duodécimo del Mundial, que se disputa en el circuito de Paul Ricard de Le Castellet.

Así lo acaba de anunciar en el citado circuito francés la FIA (Federación Internacional del Automóvil), que también anunció que, por el mismo motivo, correrá idéntica suerte el danés Kevin Magnussen (Haas).

Carlos Sainz and Kevin Magnussen to start from the back of the grid following power unit changes #FrenchGP#F1https://t.co/6yzHFEBOFs