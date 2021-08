Carlos Sainz, al podio de Hungría tras la descalificación de Vettel; Alonso, cuarto

Como venía informando Carlos Miquel, el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que había acabado segundo este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de F1, fue descalificado al acabar la carrera con menos de un litro de combustible en su monoplaza; por lo que todos los que se clasificaron por detrás de él avanzan un puesto y el español Carlos Sainz (Ferrari) sube al podio, como tercero.

La sanción a Vettel, segundo inicialmente en la carrera que ganó el francés Esteban Ocon, compañero del otro español, Fernando Alonso, en Alpine implica también que el doble campeón mundial asturiano, que había sido quinto, se clasificase definitivamente en la cuarta posición. Y que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que le había arrebatado el liderato al holandés Max Verstappen (Red Bull), comande la general del certamen con ocho puntos de ventaja en lugar de seis (195 frente a 187).

El tercer puesto de Sainz supone el cuarto podio desde que compite en la categoría reina del talentoso piloto madrileño, que pasa a ser sexto en el Mundial, con 83 puntos, tres más que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ahora es séptimo.

BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place



Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f