Sainz celebra su cuarto podio en Fórmula Uno, el 103 para España

El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó tercero este domingo -tras la descalificación del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin)- el Gran Premio de Hungría consiguió en el circuito de las afueras de Budapest su cuarto podio desde que pilota en la categoría reina, su segundo con la 'Scuderia' y el centésimo tercero para España.

Confirmed P3 ??!! My second podium for @ScuderiaFerrari and super happy for the entire team after all the effort we have put into this first part of the season. It comes (again) in a non-typical way….but cheers ??!! FORZA FERRARI

