Verstappen consigue la 'pole' por 48 milésimas sobre Leclerc; Sainz, 3º y Alonso, 7º

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, saldrá primero el domingo en el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).

Verstappen, de 25 años, logró su vigésima sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este viernes, en la que curbió, con neumático de compuesto blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, cuatro segundos y 391 milésimas, sólo 48 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 190 de ventaja sobre el compañero de éste, el español Carlos Sainz; que saldrá tercero.

QUALIFYING CLASSIFICATION



