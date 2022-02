BWT se une a Alpine y teñirá de rosa el nuevo monoplaza de Fernando Alonso

El equipo francés de Fórmula Uno Alpine, que cuenta entre sus filas con el español Fernando Alonso, bicampeón de la categoría en 2005 y 2006, anunció este viernes un acuerdo de patrocinio por el cual incluirán el color rosa en la decoración de su coche para 2022.



La escudería llegó a un acuerdo con la empresa austríaca de tratamiento de aguas Best Water Technology por el cual esta entra a formar parte del nombre del equipo, que se llamará BWT Alpine F1 Team.

Introducing BWT Alpine F1 Team.



We’re proud to combine forces with BWT to drive sustainability around the world using the shared global platforms of Formula 1 and the automotive industry.



