Bottas mantiene la racha de Mercedes y se lleva la pole en Nürburgring

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha firmado la pole para la carrera del Gran Premio de Eifel, undécima cita del Mundial de Fórmula que se disputará en el Circuito de Nürburgring (Alemania), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) comenzará décimo.

Después de cinco poles consecutivas de su compañero Lewis Hamilton, el escandinavo conquista al fin la primera posición de salida -tercera del curso-, en una primera línea que compartirá con el británico. Mientras, el holandés Max Verstappen (Red Bull), uno de los grandes dominadores de la sesión, partirá tercero.

Hulkenberg, que ya sustituyó al Checo Pérez en Silverstone tras su positivo por Covid-19, hará lo propio con Lance Stroll este fin de semana. Racing Point no desveló los motivos.

Valtteri Bottas takes his third pole of 2020 ��#EifelGP ���� #F1pic.twitter.com/HuVxR8hykj