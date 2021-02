Así será el casco de Carlos Sainz: protagonismo para la bandera de España y María de Villota

El casco es una de las partes más importantes del traje de los pilotos, no solo para protegerles, sino por las personalizaciones que cada uno de ellos hace de su casco. La FIA prohibió que la estética del casco fuese cambiada de una carrera a otra, por ello, es importante elegir bien tu diseño que te acompañará el resto del año.

Carlos Sainz ha presentado como será su casco, se puede ver en las redes sociales de la Escudería Ferrari. El español ha seguido fiel a su estilo y su casco es similar al de la temporada pasada.

.@CarlosSainz55's helmet is just



Who's looking forward to seeing it in action?