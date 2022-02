Así es el RB18, el nuevo monoplaza de Red Bull

El equipo Oracle Red Bull Racing presentó este miércoles el RB18, su monoplaza para 2022, un "buen coche que está cobrando vida", una "hoja en blanco" que sufrirá una "evolución rápida" a medida que avance la temporada, en la que el primer piloto será de nuevo el neerlandés Max Verstappen, que tras proclamarse campeón el año pasado confesó no sentir "ninguna presión extra".





"Con los nuevos cambios en la regulación de este año, toda la filosofía ha cambiado, lo que significa que cada componente es diferente al auto del año pasado. Es una hoja en blanco. Cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que es hoy, la evolución será muy rápida a medida que avanzamos en la temporada. Es una curva de aprendizaje empinada para todos. Creemos que tenemos un buen coche para 2022, el RB18 está cobrando vida y verlo hoy es fantástico", señaló el CEO y director de equipo de Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, durante el acto.

Lo que piensan los protagonistas

El neerlandés Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró este miércoles, durante el acto de presentación del Red Bull RB18 con el que competirá en el Mundial de 2022, en el que se estrena nueva reglamentación, que no siente "presión extra alguna esta temporada" por ser el defensor del título.



"No siento presión extra alguna esta temporada. Simplemente haré lo que hago siempre porque no creo que haya razón alguna para ser diferente. Ahora sólo estoy deseando que llegue el primer momento en que salga del 'pitlane' con el RB18", dijo Verstappen en el acto, trasmitido por internet.



"Me siento recargado y listo para volver a pilotar. Me siento bien y es importante que te prepares de la mejor manera posible físicamente, sobre todo cuando las cosas están cambiando con la reorganización del reglamento", agregó. Sobre su nuevo monoplaza, Verstappen explicó. "En cuanto al coche, no sabemos qué esperar, así que estoy deseando ver cómo se comporta el coche en la pista por primera vez".

Ready to send it ?? Bringing in a whole new era of #F1 with our fans ?? pic.twitter.com/jtpBptQmCJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022

