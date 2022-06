Alonso se convierte en el piloto con la trayectoria más larga en la Fórmula 1 superando a Michael Schumacher

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, mejorará este domingo, cuando tome la salida en el Gran Premio de Azerbaiyán -el octavo del Mundial-, el récord histórico de trayectoria más larga en la categoría reina del automovilismo del siete veces laureado intercontinental alemán Michael Schumacher.

Schumacher -al igual que Alonso con un regreso tras su primera retirada de la F1-, cuya plusmarca histórica de siete títulos igualó hace dos años el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), debutó en la categoría reina en el Gran Premio de Bélgica de 1991 y disputó su última carrera en el de Brasil de 2012: un periodo de 21 años y tres meses, exactamente.

El doble campeón mundial asturiano, que afirma querer seguir "otros dos o tres años más" en la división de honor del automovilismo, debutó en el Gran Premio de Australia de 2001 y alcanza este domingo 21 años, tres meses y ocho días desde su debut, en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

NEW RECORD! ??@alo_oficial surpasses Michael Schumacher for having raced for the longest time since his F1 debut ??#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/HtIC85yWaX