VÍDEO: Fútbol.- Arda Güler: "Cuando entró el Real Madrid, el resto de ofertas perdieron su valor"

El nuevo jugador del Real Madrid Arda Güler confirmó este viernes que descarta salir cedido la próxima temporada, ya que quiere "aportar" su "fútbol y talento" para ganarse su "sitio" en la plantilla merengue, al mismo tiempo que confesó que "muchos clubes" se interesaron por su fichaje, pero "cuando entró" la entidad blanca, "el resto de ofertas perdieron su valor".

"Muchos clubes querían ficharme, pero el Real Madrid era mi preferencia, quiero aportar todo mi fútbol y talento al Real Madrid. Con algunos de esos clubes hemos tenido contactos, pero cuando entró el Real Madrid, el resto de ofertas perdieron su valor", reveló el futbolista en la rueda de prensa posterior a su presentación.

El joven jugador, de 18 años, descartó la idea de salir cedido la próxima temporada, insistiendo en que desde la entidad blanca le han confirmado que jugará. "Quiero ganarme mi puesto, ser un jugador ofensivo, crear situaciones de gol, ese es mi deseo", afirmó.

El turco confesó que tiene "muy buena comunicación" con el técnico merengue, Carlo Ancelotti. "Cuando empezó el proceso de fichaje, me llamó y me dijo que quería que viniese. Me llamó varias veces, me dijo donde jugaré", relató.

"Hay muchos jugadores importantes, pero estoy listo para competir con ellos, voy a trabajar y dar todo para ganarme un sitio en el club. Si me dan la oportunidad de jugar, voy a aprovecharlo", agregó sobre sus opciones de tener minutos y protagonismo la próxima temporada.

Finalmente, Güler indicó que sus ídolos del Real Madrid son Cristiano Ronaldo, Zinédiné Zidane y Mesul Özil. Este último le aconsejó fichar por "el club más importante del mundo". "Me ha hablado muy bien y me ha dado muy buenos consejos", añadió, antes de elogiar al croata Luka Modric como "el mejor centrocampista del mundo". "Aprenderé mucho de él", deseó.

"Sentimentalmente ha sido fuerte dejar el Fenerbahce, pero si te llama el mejor club del mundo... Quiero mucho al Fenerbahce, entenderán mi decisión. Además, van a beneficiarse económicamente de ella", concluyó.

