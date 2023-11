Triatlón.- Susana Rodríguez: "Ahora ya no hay otro objetivo delante más que París 2024"

La triatleta española Susana Rodríguez tiene claro que "ahora ya no hay otro objetivo delante más que París", en alusión a los Juegos Paralímpicos del próximo verano en la capital francesa, para los que trabajará "con muchas ganas" y con el objetivo de "construir una base sólida en invierno" a nivel físico.

"Lo miraba muy a lo lejos y no quería hablar de ello hasta hace poco, pero la verdad es que ahora ya no hay otro objetivo delante más que París", dijo Rodríguez en los prolegómenos de la gala de los Premios MARCA del Deporte Femenino, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, admitió sentirse "con muchas ganas" por ponerse a punto. "Ya hemos empezado a trabajar de cara a los Juegos, con ganas de que el año vaya bien y podamos construir una base sólida en invierno para poder, en el verano, sacar la mejor versión de estos últimos años. Ojalá que poder estar peleando por todo", dijo la triatleta viguesa.

"Ahora he empezado a entrenar. Esta es la segunda semana, así que ahora mismo pasando esta época en la que estás un poco en el fondo del pozo, después de las vacaciones. Pero lo cierto es que con muchas ganas, mucha ilusión. Cada año el punto de partida es un poquito mejor, eso es bueno. Sobre todo que respeten las lesiones y lo demás creo que se podrá hacer bien", auguró.

"El año ha sido bueno, he tenido muy buenas competiciones, he hecho muy buenos entrenamientos y he estado muy regular. Ha sido duro porque he regresado al trabajo después de los Juegos, otra vez. Entonces hay que compatibilizar todo", explicó Rodríguez, que compitió recientemente en Pontevedra para el colofón de las Series Mundiales.

"No se pudo poner el broche de oro, sino de plata con el Campeonato del Mundo, con una experiencia un poquito desagradable. Pero ahora viéndolo más a largo plazo, contenta porque tengo el billete a París y eso es lo más importante", afirmó, a colación de su tarjeta amarilla en el tramo ciclista que le impidió ser campeona del mundo por quinta vez consecutiva.

Por último, Rodríguez se mostró confiada de cara a París 2024. "Habrá que pelear, es muy difícil porque todas queremos conseguir lo mismo. Yo ya tuve la oportunidad de ganar unos Juegos y desde luego fue una experiencia estupenda y por qué no, intentarlo otra vez", concluyó.