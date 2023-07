Tenis/Wimbledon.- Carlos Alcaraz: "En la Pista Central tenía una espinita clavada del año pasado"

El tenista español Carlos Alcaraz afirmó que "tenía una espinita clavada del año pasado" en la Pista Central del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, donde este viernes alcanzó la tercera ronda gracias a su victoria por 6-4, 7-6(2) y 6-3 ante el francés Alexandre Müller.

A la conclusión del partido, Alcaraz declaró a Movistar Plus haberse sentido "con muchísimas ganas" para afrontar esta cita en la Pista Central del All England Lawn Tennis & Croquet Club. "Tenía una espinita clavada del año pasado; de mi primer partido, perderlo. Tenía muchas ganas de volver y cambiar esa estadística, por lo menos empatarla. Y la verdad que muy contento de volver, y más con victoria", aseveró.

"No han sido las mejores sensaciones. Yo creo que... bueno, no he jugado tan mal, ¿no?", dudó el murciano en el análisis de su partido. "Pero bueno, podríamos jugar mejor. Sensaciones un poco agridulces hoy. Pero bueno, muy contentos de poder salvarlo y mañana tener otra oportunidad para intentar mejorarlo", reconoció Alcaraz.

Además, el jugador murciano admitió haber notado "un poquito más rápida" la hierba de la Pista Central que la superficie de la Pista 1; "quizás por el viento, porque en la 1 jugué con el techo". "Hoy hacía viento, puede ser que eso influya. Las sensaciones que he tenido es que es un poquito más rápida", reiteró sobre esa cuestión.

"Al final también el otro me ha sorprendido para bien, con un ritmo bastante alto", dijo sobre el despliegue de Müller. "Bueno, sensaciones propias que al final... no siempre uno puede jugar al nivel que uno quiere", reflexionó el tenista de El Palmar, describiendo a Müller como "un jugador que se caracteriza también por lo agresivo que es".

"Yo me considero un jugador que volea bien, que tiene mano ahí arriba y, bueno, al final intentamos subir más de la cuenta. Creo que es un balance positivo; si no recuerdo mal, creo que he ganado bastantes puntos. Es algo que intentamos hasta el final de cada partido", resaltó Alcaraz.

En la ronda de dieciseisavos de final, se enfrentará al chileno Nicolás Jarry. "Es un jugador bastante agresivo también, que le pega muy duro. Si tenemos la oportunidad de subir, también lo haremos; pero si no, pues habrá que buscar algunas otras alternativas", concluyó Alcaraz.