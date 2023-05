Tenis/Roma.- Djokovic se adjudica el tenso encuentro ante Norrie y pasa a cuartos

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a cuartos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1.000 de la temporada y disputado sobre tierra batida, después de superar este martes en un tenso encuentro al británico Cameron Norrie (6-3, 6-4), y se enfrentará en la siguiente ronda con el danés Holger Rune.

El balcánico, vigente campeón del certamen italiano y que el próximo lunes será desplazado por el español Carlos Alcaraz del número uno del mundo, empleó una hora y 30 minutos para deshacerse del tenista inglés y asegurar su 17ª presencia consecutiva en los cuartos de final del torneo celebrado en el Foro Itálico.

Djokovic arrancó el duelo con un 3-0 que Norrie, campeón en Río de Janeiro y finalista en Buenos Aires, no pudo contrarrestar; defendió su ventaja y cerró el set inaugural en su tercera oportunidad en 40 minutos de juego.

En la segunda manga, volvió a romper en el tercer juego el servicio de su adversario, que respondió con un 'contrabreak', y un nuevo quiebre en el noveno juego le permitió cerrar con victoria un encuentro tras el que se quejó de un pelotazo del británico a sus piernas durante el cuarto juego del segundo parcial.

"Vi la repetición de cuando me golpeó. Quizá se podría decir que no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Periféricamente, siempre puedes ver dónde está colocado el jugador en la pista. La pelota iba muy lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí", señaló el seis veces campeón en Roma. "Se le permite tomar un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir 'vamos' en mi cara más o menos cada punto. Esas son las cosas que los jugadores sabemos en el vestuario. No es juego limpio", añadió.

"Me he llevado muy bien con Cameron todos estos años que ha estado en el circuito. Hemos entrenado juntos. Es un tipo muy agradable fuera de la pista, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que hay. Él provocó y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y agachar la cabeza. Voy a responder a eso. Lo que pasa en la pista, se queda en la pista", continuó.

Ahora, Djokovic se enfrentará en cuartos al danés Holger Rune, que derrotó al australiano Alexei Popyrin (6-4, 5-7, 6-4). Será la tercera vez que ambos se vean las caras en el circuito; en la última ocasión, en la final del ATP Masters 1.000 de París 2022, fue el danés quien se quedó el título (3-6, 6-3, 7-5).