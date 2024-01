Tenis/Australia.- Carlos Alcaraz saca adelante un duro test ante Sonego y se mete en tercera ronda en Melbourne

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este jueves para la tercera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de sacar adelante un duro test ante el italiano Lorenzo Sonego frente al que necesitó cuatro sets (6-4, 6-7, 6-3, 7-6) para quedarse solo en el cuadro masculino tras la eliminación de Alejandro Davidovich frente al portugués Nuno Borges (7-6, 6-3, 6-3).

El jugador murciano ya ha igualado su mejor resultado en Melbourne y ahora intentará alcanzar por primera vez en este 'grande' los octavos de final ante el joven chino de 18 años Juncheng Shang, 140 del mundo, zurdo y uno de los invitados del torneo.

Para avanzar en Australia, el de El Palmar necesitó mucha firmeza ante un Sonego que jugó a un gran nivel y que además salto a la Rod Laver con el refuerzo de haber ganado su único duelo ante el número dos del mundo, en 2021 y en la pista dura de Cincinnati (Estados Unidos). El italiano alargó un duelo donde sus mejores opciones fueron en las dos 'muertes súbitas' por que el campeón de Wimbledon no le dio demasiadas opciones al resto.

Y ahí estuvo la diferencia entre ambos en un encuentro igualado. Alcaraz hizo más daño sobre el servicio de su rival y aprovechó mejor sus opciones, sobre todo en el primer y tercer parcial. Además, fue más sólido en su juego, con 43 ganadores por 37 errores no forzados por los 37-48 que firmó Sonego que nunca llegó a tener opciones reales de ir por delante en el marcador.

El 46 del mundo empezó sufriendo con su servicio y tuvo que salvar tres bolas de 'break' antes de terminar cediéndolo en el séptimo juego. El murciano no desaprovechó su preciado botín y cerró sin excesivos problemas el primer set para ponerse por delante en una soleada Rod Laver Arena tras casi una hora de juego.

Pero Sonego no aflojó y lo primero que hizo fue replicar la fortaleza con el saque de su oponente, que continuó muy firme en este aspecto con sólo nueve puntos perdidos y salvando una delicada situación con 6-5 cuando estuvo 0/30. Sin embargo, el español no jugó bien el 'tie-break', con demasiados errores, y le dio vida al de Turín (7/3).

El segundo favorito en Melbourne reaccionó a este revés con una tercera manga nuevamente muy sólida, volviendo a imponer la fortaleza de su servicio y sacando máximo partido a su temprana rotura, imposible de recuperar para un Sonego que únicamente ganó cuatro puntos al resto y que se vio de nuevo por debajo en el marcador.

El panorama pareció complicarse de manera definitiva para el turinés cuando Alcaraz le quebró nada más comenzar el cuarto parcial y ayudado por los fallos de su rival. Sin embargo, a continuación, el de El Palmar dejó su peor juego al servicio, con dos dobles faltas y las cuatro bolas de rotura que concedió en todo el duelo. Pese a ello, tuvo sus opciones, pero dos 'drive' de Sonego acabaron con la resistencia del doble ganador de 'Grand Slam'.

Este supo mantener la calma ante este revés y elevó su nivel de tenis (15 ganadores), pero no volvió a encontrar un resquicio en el saque del turinés que volvió a buscar su suerte en una segunda 'muerte súbita'. Pero esta vez Alcaraz comenzó bien para coger ventaja y terminar finiquitando el choque y evitando una siempre tensa quinta manga.

INESPERADA CLARA DERROTA DE DAVIDOVICH

Alcaraz se quedó solo en el cuadro individual, y único superiviviente de la 'Armada' junto a Paula Badosa, después de la inesperada derrota de Alejandro Davidovich, vigesimotercer cabeza de serie, ante el portugués Nuno Borges, que batió al malagueño con mucha autoridad (7-6, 6-3, 6-3).

El andaluz no estuvo a su mejor nivel, con un total de 51 errores no forzados, y que además no supo aprovechar que tuvo saque para ganar el primer parcial y evitar un 'tie-break' que le fue adverso (9/7) y donde tuvo pelota de set al resto.

A partir de ahí, el luso fue más sólido, sobre todo con el servicio, que no volvió a ceder en todo el partido para alargar la 'maldición' del español en este 'grande' donde nunca ha pasado de esta segunda ronda en sus tres anteriores participaciones.