Tenis.- Alcaraz: "Me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo"

El tenista murciano Carlos Alcaraz confía en hacer un buen papel enla próxima edición de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y se puso en la lista de candidatos a la victoria pese a que, según él, la lista de candidatos liderada por Novak Djokovic -ante la ausencia de Rafa Nadal- es muy amplia.

"Confío en hacerlo bien no tanto por los resultados en tierra batida, sino también por la confianza que tengo. Estoy en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo. Es un torneo muy abierto", comentó este jueves en rueda de prensa.

Aunque esperaba que Rafa Nadal pudiera acudir a la cita en París, restó importancia a que Djokovic, su gran rival en la pelea por el número uno, cayese en cuartos de final de Roma. "Lleva más de 15 años en lo más alto y es complicado seguir esa estela de grandes resultados año tras año", manifestó.

"No dudo de su capacidad de dejar al lado las derrotas y sacar su mejor versión es increíble y seguro que llegará a París con mucha energía", indicó. De hecho, ha asegurado que lo ve "como favorito y no hay que fijarse tanto en esos últimos resultados pues irá con hambre y ganas de ganar".

En relación a su eliminación en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, después de venir de conquistar los títulos del ATP 500 de Barcelona y el Masters 1.000 de Madrid, Alcaraz ha explicado que "iba con mucha carga y exigencia física y más mental".

"Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros. En ese sentido me viene bien estar en casa y entrenar con la mirada puesta en Roland Garros", ha justificado.