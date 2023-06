CC tendrá su primera reunión con el PP mañana con "la posibilidad real" de formar gobierno

Coalición Canaria ha informado de que mañana mantendrán una primera reunión oficial con el Partido Popular, y se han mostrado "optimistas" con la posibilidad de que Fernando Clavijo sea presidente de Canarias y que el pacto sea firme en la primera quincena de junio.

El secretario de organización nacionalista, David Toledo, ha adelantado que mañana van a tener la primera reunión oficial con el Partido Popular, que se celebrará en Tenerife.

Para CC, esta es "la primera posibilidad real" de formar gobierno, y ya después de ese encuentro, se anunciará "un calendario futuro", aunque ha dicho que "la intención es que "pueda haber un acuerdo en Canarias antes del 17 de junio", fecha de configuración de los diferentes ayuntamientos.

Ha señalado que el Comité Ejecutivo Nacional ya está "estudiando en profundidad" los diferentes programas electorales de aquellas formaciones políticas con representación en el arco parlamentario, a excepción de Vox, y que por tanto se reunirán también con la Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, la Agrupación Herreña Independiente, y el Partido Socialista.

El coordinador general de campaña, José Miguel Barragán, ha expresado que "ya tenía claro que Fernando Clavijo sería el presidente del Gobierno antes de las elecciones, pero ahora estoy aún más seguro -ha dicho-".

Barragán ha insistido en que están "en disposición de conformar una mayoría y lo vamos a intentar", aunque tendrán "la cortesía de conocer a los otros interlocutores".

Ha apuntado que el PSOE ya se ha puesto en contacto con ellos, y que están "buscando el momento de reunirse" en la versión que consideren, ya sea reunión oficiosa u oficial.

Sobre los posibles pactos y acuerdos, ha insistido en que "lo primero es saber si podemos llegar a un acuerdo con el PP en esa misma reunión de mañana" para, a partir de eso, articular reuniones con ASG o con AHI, con el objetivo de "tener una mayoría estable".

Ha apuntado que "hay un dato pendiente del escrutinio oficial sobre cómo va a quedar configurado definitivamente el mapa del Parlamento en la circunscripción autonómica de Lanzarote" y eso podría ser determinante, ya que "el PP tiene esa duda razonable de poder mejorar su resultado en el recuento oficial".

Barragán no ha querido adelantarse a hacer una valoración numérica, recalcando que "sumar matemáticamente no quiere decir que otras personas se puedan incorporar".

El coordinador general de campaña ha sido tajante con la línea roja que ha marcado para el partido de Nicasio Galván, "no contemplamos a Vox en ninguno de los acuerdos", pero ha adelantado que no llevará esa imposición al resto de los socios: "Bastante tenemos nosotros con arreglarnos aquí como para estar poniéndole pegas a los pactos en los que nosotros no estamos".

"También exploraremos las posibilidades de llegar a acuerdos en el ámbito local -ha añadido-" pero "no nos queremos precipitar", porque "ahora mismo está todo abierto".

Tampoco ha querido ahondar en la posibilidad de concurrir junto a Nueva Canarias a las elecciones generales del 23J, ya que es algo de lo que "aún no hemos hablado -ha dicho-".EFE

