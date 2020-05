Suspendida la Copa del Rey de Vela por primera vez en la historia

La 39º edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se iba a celebrar la primera semana de agosto en la Bahía de Palma, se ha aplazado hasta 2021 por “responsabilidad sanitaria” ante la pandemia del coronavirus, según han confirmado los organizadores de la regata este viernes.

LA 39 #CopaReyMAPFRE SE DISPUTARÁ EN 2021. Tras 38 años ininterrumpidos de competición la 39ª edición se aplaza un año por responsabilidad sanitaria.



THE 39 COPA DEL REY MAPFRE WILL BE HELD IN 2021.