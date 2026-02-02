Tomás Guasch tira de ironía para identificar qué necesita el Real Madrid a estas alturas: "El mago Pop y que haga desaparecer al portero del Benfica en cuanto el Madrid se le acerque"

El debate sobre las necesidades del Real Madrid ha vuelto a la mesa de 'Deportes COPE'. A la pregunta de Manolo Lama sobre si el equipo necesita "un entrenador o un mago", el periodista Tomás Guasch ha ofrecido una respuesta contundente y clara, descartando soluciones mágicas y centrando el foco en la plantilla.

Para Guasch, el problema del club blanco es profundo y no se soluciona con un cambio en el banquillo. "Al Madrid lo que le falta son futbolistas, violinistas y defensas con las 2 rodillas", ha sentenciado. El colaborador ha insistido en que la clave es reforzar la plantilla con "tres tíos por línea" para elevar el nivel competitivo, lamentando las carencias actuales del equipo.

La cantera como solución

Frente a la opción de fichar jugadores veteranos de fuera, "con 28 años cumplidos", Guasch ha puesto en valor el talento de la cantera. Ha defendido que canteranos como "Casado, Bernal, Cubarsí, Martín" son mejores que otras alternativas y ha cuestionado por qué no se apuesta por ellos.

La conclusión del periodista es una exigencia de autenticidad y compromiso en el campo, una demanda que ha resumido en una frase lapidaria que refleja la urgencia de la situación: "Tíos de verdad, ¿eso o la cicuta?".