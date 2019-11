Sudáfrica recupera el trono mundial doce años después

Sudáfrica se impuso a Inglaterra por 12-32 en la final del Mundial de rugby de Japón disputada este sábado en Yokohama, y conquistó así su tercer título..

Los Springboks tomaron ventaja sobre los ingleses a base de golpes de castigo en la primera mitad, y lograron mantenerla y ampliarla en el segundo tiempo gracias a dos ensayos, los primeros y únicos del partido.

The final whistle goes and @Springboks are World Champions for the third time after beating England 32-12 in the final at Rugby World Cup 2019.#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/ErWmYZT83T