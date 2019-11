Faf de Klerk, el jugador de rugby que impone a sus rivales con 1,72 m de altura

La selección de Sudáfrica se ha proclamado campeona del Mundial de Rugby de Japón tras derrotar en la final a Inglaterra por 12-32. Faf de Klerk, una de las estrellas de los conocidos como Springboks ha sido protagonista durante todo el campeonato, pero, ¿cómo puede destacar tanto un jugador como Klerk con un 1,72 metros de altura?

Faf de Klerk tiene 28 años y es natural de Mbombela (Nelspruit), ciudad al nordeste de Sudáfrica. Juega en la posición de media melé con la selección y en su equipo Sale Sharks, de la Rugby Union de Inglaterra. La pasada temporada fue nominado a mejor jugador de rugby del mundo.

'El rubio' con el 9 a la espalda, más conocido por su media melena en el terreno de juego, debutó con la selección en junio de 2016, y como aseguró en una entrevista en el diario británico Daily Star “tiene más productos para el cabello que su propia esposa”.

A pesar de su aspecto físico, De Klerk ha demostrado que las apariencias engañan. Algunos de sus rivales y compañeros aseguran que es “uno de los jugadores de rugby más duros y más valientes”.



Gracias a este trofeo, en el que ha sido uno de los principales artífices Faf de Klerk, Sudáfrica iguala a Nueva Zelanda en el número de copas mundiales logradas, tres, aunque los Springboks no jugaron los dos primeros campeonatos porque su país estaba excluido por su política de apartheid.





El partido se disputó en el estadio internacional de Yokohama, al sur de Tokio, , ante 71.103 espectadores, entre ellos el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el príncipe Enrique de Inglaterra.

La verdadera emoción tardó en llegar, porque la parte inicial del encuentro estuvo determinada por una sucesión de penaltis.

���� This one is for you, South Africa#StrongerTogether #RWC2019Champions pic.twitter.com/BVFC1LkF1p