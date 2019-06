Sandra Paños: "Queremos seguir haciendo historia"

La portera de la selección española Sandra Paños afirmó que quieren "seguir haciendo historia" en el Mundial femenino que se está disputando en Francia y aseguró que tienen "mucha ambición" para afrontar el cruce de octavos de final el próximo lunes.

"Es uno de los partidos más importantes de mi vida, nos jugamos el seguir haciendo historia. Tenemos mucha ambición y queremos seguir escribiendo la historia del fútbol femenino español", manifestó la cancerbera del FC Barcelona, que fue preguntada si sueña con jugar en el Parque de los Príncipes (París) los cuartos de final.

"A todos nos gustaría jugar en el Parque de los Príncipes. Yo ya tuve la suerte de jugar allí, pero ojalá podamos todas. Tenemos que ir partido a partido, el lunes tenemos por delante un gran partido e intentaremos dar el cien por cien para llegar a ese bonito estadio", añadió Paños.

Además, la guardameta internacional agradeció el "buen nivel" de las porteras en este Mundial y defendió a su gremio cuando llegan las críticas. "Cuando eres portero y te llegan muchas veces, es más fácil acertar. No será trabajo solo mío o de la portera que jugue, sino de todo el equipo. Será ante un rival, a priori, superior, y las ocasiones que tengamos hay que meterlas", avisó.

"Sinceramente quiero agradecer que se hayan dado tantos premios de MVP's a las porteras, ojalá pase también en el fútbol masculino. La actuación del portero tiene la misma importancia que la del delantero", añadió Paños.

HERMOSO: "LA FALTA DE GOL NO ES UNA OBSESIÓN"

Por su parte, su compañera Jennifer Hermoso se decantó por Suecia como rival en octavos. "Si pudiéramos elegir también hubieramos elegido otro grupo u otro sorteo. Contra Suecia podemos estar un poco más a la altura de su juego. España está haciendo buenos partidos y tiene que llegar uno que nos haga explotar", comentó.

"Contra Estados Unidos será un poco más difícil y a Suecia le podemos hacer más daño. Sin embargo, no está en nuestra mano. Si pudiéramos dar a un botoncito mientras juegan, todo sería más fácil", dijo bromeando. "Sea el rival que sea será un partido bonito. El estadio estará lleno y eso será un espectáculo. Lo viviremos como si fuera una final ante un rival espectacular", incidió.

Además, Hermoso aseguró que tienen la sensación de "no haber hecho los deberes". "Estamos aquí para ganar y ya hemos hecho historia, pero queremos más y vamos a dar todo. Estamos en octavos y sí pasamos a cuartos será otro hecho histórico igualmente. Pero no quiero mirar más allá de la próxima ronda", comentó.

Preguntada por la falta de gol, la delantera del Atlético de Madrid dijo que "no" cree que "llegue a ser una obsesión". "Me ronda por la cabeza, me imagino un día que nos entren todas, pero tenemos que mejorar en eso y materializarlas. Llegará ese día porque trabajamos mucho. Somos el segundo equipo que más tira de todo el Mundial. Son rachas y uno día nos entrarán todas", finalizó.