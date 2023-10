Natación.- Txell Mas: "El éxito no es ganar una medalla, sino ser capaz de levantarse cuando más difícil te lo ponen"

La Gala RFEN celebró los buenos resultados de la natación artística en el último año

La nadadora artística Meritxell Mas comentó este viernes que "el éxito no es solo ganar una medalla" en campeonatos, "sino ser capaz de levantarse cuando más difícil te lo ponen", tras haber repasado durante la Gala RFEN 2023 todos los logros de la selección española de 'sincro' en el último año.

"Durante los años que llevo como deportista, me he dado cuenta de que para mí el éxito no es solo ganar una medalla en un campeonato o un premio, sino ser capaz de levantarse cuando más difícil te lo ponen y seguir luchando", indicó Txell Mas al inicio de la gala, organizada por la Real Federación Española de Natación (RFEN) en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español (COE).

"En el caso de la natación artística, la 'sincro' para vosotros, el año pasado hubo un cambio de reglamento muy muy importante en nuestro deporte. Este nuevo sistema de regulación permite que todos los países tengan la misma oportunidad de soñar con una medalla. Todos, sin excepción", subrayó Mas en su discurso.

"Y esto genera mucha más expectación y competitividad, y hace que hasta el último momento todo sea posible. Y la palabra 'todo' la tengo en mayúsculas, aunque no lo veáis, porque realmente hemos visto que todo puede pasar", recalcó. "Hasta el último segundo, todo puede cambiar", insistió. "Nosotros hasta este año nunca habíamos tenido esa sensación antes de competir", agregó la capitana de la selección española.

Por último, Mas advirtió a las instituciones de su lentitud en materia de igualdad, aunque admitió avances. "Estamos intentando luchar por una igualdad en el deporte femenino y hemos visto que todavía queda un camino muy muy largo, pero en nuestro caso es al contrario. Los hitos se están consiguiendo poco a poco en la natación artística y creo que se debe seguir trabajando mucho en ello", zanjó al respecto.