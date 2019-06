Nasser al-Khelaïfi: "Mbappé seguirá al 200% en el PSG, no le dejo marcharse ni loco"

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, ha afirmado que "nadie obligó" al brasileño Neymar a firmar por el club francés y que debe "respetar" su contrato, aunque ha indicado que quien no quiera "defender el honor" de pertenecer al equipo tiene "las puertas abiertas", además de afirmar que está al "200% seguro" de que el delantero francés Kylian Mbappé continuará en París porque no le dejará marcharse "ni loco".

"Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieran o no entiendan, nos vemos y hablamos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse -Neymar tiene contrato hasta 2022-, pero la prioridad ahora es la adhesión total a nuestro proyecto. Nadie le obligó a firmar, nadie le empujó. Él vino sabiendo que se unía a un proyecto", señaló en una entrevista a France Football.

En este sentido, explicó que el grupo necesita recuperar "algo de rigor". "Si un jugador comete un error, Leonardo -nuevo director deportivo- le dejará claro que el club está muy por encima de él. Los jugadores tendrán que asumir sus responsabilidades incluso más que antes. Quiero que los jugadores se sientan orgullosos de vestir nuestra camiseta, no que hagan el trabajo cuando les conviene. No están aquí para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ciao. Ya no quiero ver 'estrellas'", apuntó.

Además, reconoció el fracaso de la pasada temporada, donde conquistaron la Ligue 1 pero en la que cayeron en octavos de 'Champions' y en la final de la Copa de Francia. "A todos nos faltó carácter y autoridad. A mí el primero, lo reconozco. No quiero huir de mis responsabilidades, soy el primer culpable. No quiero ocultar o culpar a los demás, a los jugadores y al entrenador. Si no funcionó esta temporada, es mi culpa en primer lugar. Pero eso va a cambiar", advirtió.

Por otra parte, el dirigente catarí se mostró convencido de que Kylian Mbappé no se marchará del club este verano. "Él quiere participar más en nuestro proyecto para crecer con el equipo, con el club. Pero le expliqué que las responsabilidades no se piden; hay que ir a por ellas, a veces incluso arrebatarlas. Como él es muy inteligente, estoy seguro de que lo entendió. ¿Seguirá en el PSG el año que viene? ¡No estoy 100% seguro, lo estoy al 200%! No voy a dejar marcharse a este jugador ni loco", manifestó.

Por último, Al-Khelaïfi habló de la decisión de sustituir al portugués Antero Henrique por el brasileño Leonardo como director deportivo. "La idea no se me ocurrió un día, fue madurando poco a poco y finalmente prevaleció. Me di cuenta de que los cambios eran esenciales, de lo contrario no íbamos a ninguna parte. Era hora de cambiar. En un determinado momento, todos los clubes deben dar un nuevo impulso, no podíamos seguir así", subrayó.