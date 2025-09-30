Móstoles se apunta al pickleball y acoge la tercera prueba del calendario del circuito Pickle Pro Tour

El circuito Pickle Pro Tour ha vivido un gran fin de semana en Móstoles, donde se han disputado cinco finales inéditas que han puesto el broche de oro a la tercera cita del calendario. La ciudad madrileña, que acaba de ser designada Ciudad Europea del Deporte 2026, ha estrenado este reconocimiento acogiendo una prueba que ha reunido a más de 200 inscritos procedentes de países como Singapur, Estados Unidos, Polonia, Italia, Reino Unido o Países Bajos.

En el cuadro individual femenino, la gran favorita no ha fallado. Sabrina Méndez se ha proclamado campeona tras imponerse por 2-0 a María Pintor, logrando así su segundo título consecutivo en la modalidad de singles. Con autoridad y sin ceder un solo set, Méndez ha reafirmado su condición de referencia del circuito.

La sorpresa ha llegado en la final masculina. Mauro García ha derrotado con claridad a Pep Canyadell, quien por primera vez en el curso no ha podido subir a lo más alto del podio. El joven jugador ha mostrado un juego sólido y valiente que le ha permitido conquistar su primer gran título de la temporada.

En dobles femeninos, Glauka Carvajal y Sabrina Méndez han vuelto a confirmar su hegemonía. La dupla hispano-venezolana ha sumado su tercer título consecutivo tras superar a María Pintor y a la serbia Marina Sicic, consolidándose como candidatas firmes al número uno del ranking 2025.

El espectáculo también ha estado presente en la final de dobles masculinos. Jesús y Illescas se han impuesto con solvencia a Ignasi de Rueda y Marcelo Jardim, quienes no han podido frenar el empuje de la pareja revelación del año. Con este triunfo, los españoles han confirmado su excelente momento de forma y se mantienen como los rivales a batir.

El torneo se ha cerrado con el dobles mixto, una modalidad cada vez más seguida por los aficionados. En una final de gran nivel, el estadounidense Jayden Broderick y la italiana Maria Costantino se han llevado el título tras una exhibición de talento y potencia del jugador norteamericano.