El circuito Pickle Pro Tour se estrena en Madrid con 400 jugadores de 16 nacionalidades

El pasado domingo 14 de septiembre ha concluido la segunda parada del calendario Pickle Pro Tour, que ha convertido la Plaza Mayor de Alcobendas en el epicentro del pickleball europeo. Desde el jueves 11, más de 400 jugadores procedentes de 16 países han competido en un evento que ha confirmado la proyección y el atractivo de este nuevo circuito impulsado por Cervezas Victoria y la Real Federación Española de Tenis.

La cita, celebrada en la Ciudad Europea del Deporte 2025, ha reunido a algunos de los grandes nombres del pickleball nacional e internacional. Durante tres días de competición se han disputado las cinco finales oficiales: individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixtos.

En la final individual femenina, Sabrina Méndez ha superado a Claudia Caymel tras un primer set muy igualado. En el cuadro masculino, Pep Canyadell ha confirmado su dominio tras imponerse por 2-0 a Claudio Quiñones, logrando así su tercer triunfo en el Pickle Pro Tour.

En dobles femenino, Glauka Carvajal y Sabrina Méndez han repetido la fórmula del éxito con un trabajado 2-1 frente a Mireia Rocasens y Eleana Rodino. En la final masculina, Pep Canyadell e Ignasi de Rueda se han tomado la revancha de Málaga y han derrotado con autoridad a David Illescas y Jesús García. El cierre lo ha puesto la final mixta, la categoría estrella, donde Canyadell y Carvajal han confirmado su condición de favoritos al imponerse a Claudio Quiñones y María Costantino.

El paso del Pickle Pro Tour por Alcobendas ha demostrado que el pickleball sigue sumando adeptos y protagonismo en el panorama deportivo español. Pese a que en todo el mundo lo practican más de 100 millones de personas, destacando EE.UU, India y China, en Europa tiene un gran recorrido y capacidad de crecimiento por delante.