María Pérez: "Hemos tenido que volver a ganar el oro para que nos saquen en las portadas"

"Hago una reflexión, la hago muy bonita. Mira. El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo, pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque las del fútbol ganaron, y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor y yo vamos a ser portadas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos el sábado y el domingo para que la gente nos quiera un poco", aseguró María Pérez a los medios de la RFEA mientras caminaba junto a Álvaro Martín por Budapest minutos después de que ambos se colgaran el oro en los 35 kilómetros marcha. "Nosotros os queremos un montón a vosotros", añadió el extremeño a lo que la granadina apostilló: "Claro y os alegramos siempre".

Álvaro Martín y María Pérez repiten oro en los 35 kms. marcha y sellan un histórico doblete Álvaro Martín (2h24:30) y María Pérez (2h:38:40) conquistaron también el oro en los 35 kms. marcha en una histórica jornada tras haber sido ya campeones del mundo de 20 kms. 24 ago 2023 - 09:47

María Pérez: "La marcha española merece un respeto".

"Estoy en una nube ahora mismo. Además he tenido la suerte de celebrarlo dos veces porque ha sonado la campana con un marchador masculino y pensé que ya acababa la prueba y me quedaba una vuelta. Tenía la ventaja suficiente para poder disfrutar y lo he hecho los últimos cuatro kilómetros", dijo María, al terminar la carrera a los medios de comunicación.

"Es un sueño estar aquí, tener esta medalla y poder haber acabado. El día veinte acabé muy coja y desde entonces ha sido mañana y tarde con los fisioterapeutas. He de agradecer a todo el servicio médico que me ha ayudado", confesó la granadina. "Sabía que estaba fuerte, que era la favorita y que todos iban a estar pendientes de mí, pero lo que no pensaba era lograrlo de la manera en la que lo he hecho. Hemos demostrado que la marcha española merece un respeto. Ahora mismo las cuatro medallas son de esta disciplina y ojalá se consigan más", señaló María, en alusión a las cuatro medallas de España en estos Mundiales, todas en marcha.

"Toca quemar Budapest hasta que vuelva a España. Nos merecemos desconectar, vacaciones y sobre todo disfrutar. He visto a mi mujer y a mis amigos sólo un día. Me merezco disfrutar con ellos", dijo María, que también echó de menos a Ángel Basas, fisioterapeuta de la selección española que falleció con su hijo en febrero en un accidente de tráfico en Australia.

Álvaro Martín: "Vamos a salvar la marcha".

"Ha sido increíble porque yo no tengo la calidad que tiene María Pérez, que ha hecho un récord del mundo y lo ha hecho más fácil. Yo sabía que si quería hacer esta gesta, como la del sábado, me tenía que emplear a fondo", dijo Álvaro Martín, tras conquistar el oro en la céntrica Plaza de los Héroes.

"He sufrido como nadie pero gracias a todas las técnicas psicológicas de Pablo del Río, de autorrefuerzo, de autoconvencimiento, de eficacia, de decir 'pelea, pelea hasta el final', ha salido bien. "Cuando he llegado a meta, reventado por 55 kilómetros de competición, no podía más. He dado todo, he hecho marca personal en las dos distancias y ganar dos medallas de oro y compartirlo con María Pérez es un gran día para el deporte español y la marcha española", declaró el extremeño, en alusión a la victoria de su compañera María Pérez, que también ganó el oro en ambas distancias.

Este año es la última vez que se disputa la prueba de 35 kilómetros, que en los Juegos Olímpicos pasa a ser sustituida por una carrera de relevos con distancia de maratón."El año que viene en los Juegos podríamos pelear hasta tres medallas máximo. Nos hemos despedido de la distancia de la mejor manera posible. Tenemos un gran reto por delante. Tenemos tres cuartos puestos en Tokio, algo que fue muy doloroso. La gente nos daba la enhorabuena pero no estábamos contentos porque sabíamos que podíamos pelear por más. Esperemos que el año que viene los equipos que presente España puedan aspirar a todo", manifestó.

Preguntado sobre si vio al francés Sebastian Coe, presidente de World Athletics, en la meta, Álvaro fue tajante. "No lo he visto". "A posteriori del campeonato tenemos que hablar con otros marchadores y vamos a intentar reunirnos para ver qué podemos hacer. No me quiero centrar en ello pero nuestra disciplina está en riesgo. Lo vamos a salvar, no me cabe duda. Nos vamos a dejar la piel y no solo España sino el resto de países", confesó el extremeño, que en sus mejores sueños no imaginaba irse de Budapest con dos oros.