La keniana Agnes Ngetich bate el récord mundial femenino de 10 kilómetros

La atleta keniana Agnes Ngetich ha batido este domingo el récord mundial femenino de 10 kilómetros en la prueba del Brasov Running Festival, de categoría World Athletics Elite Label, celebrada en Transilvania (Rumanía), marcando un tiempo de 29:24.

En una gran exhibición en solitario sobre el circuito circular rumano, la atleta de 22 años cubrió los primeros 5 kilómetros en 14:25, cuatro segundos más rápido que el récord mundial femenino para esa distancia; en ese momento tenía una ventaja de 10 segundos sobre su compatriota Catherine Reline.

