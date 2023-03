Un jockey peruano, a punto de perder un dedo por el mordisco de un caballo

El jockey peruano Pablo Morales ha sido agredido con el mordisco de un caballoy ha estado a punto de perder el dedo. Esto se produjo antes de comenzar una carrera.

El accidente se produjo cuando Pablo Morales y su caballo esperaban a que comenzara la carrera. El caballo de al lado le mordió el dedo meñique de su mano derecha dejándole el dedo colgando, contó el protagonista en sus redes sociales. En el hospital le cosieron el dedo.

I just wanted to say thank u all for your prayers and well wishes,surgery went well and they were able to reattach my finger. it was a really bad break so they want to see how the next few weeks play out but we are optimistic that it’s on to stay ! Again thank u for the love ?? pic.twitter.com/L9f8AgWVtN