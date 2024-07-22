JJ.OO/París.- Calendario (I) de los Juegos Olímpicos de París
Europa Press
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Actualizado 13:24
Esta es la primera parte del calendario de competición de los Juegos Olímpicos de París.
-24 DE JULIO.
FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
15.00 Uzbekistán - ESPAÑA.
15.30 RUGBY SEVEN.
-25 DE JULIO.
09.30 TIRO CON ARCO.
FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
17.00 ESPAÑA - Japón.
BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
14.00 ESPAÑA - Brasil.
14.00 RUGBY SEVEN.
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-26 DE JULIO.
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.
-27 DE JULIO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 REMO.
09.00 HÍPICA.
09.00 TIRO OLÍMPICO.
09.00 VOLEIBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
09.00 Eslovenia - ESPAÑA.
HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
10.00 Gran Bretaña - ESPAÑA.
10.00 JUDO.
10.00 ESGRIMA.
BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 Australia - ESPAÑA.
11.00 NATACIÓN.
11.30 SALTOS TRAMPOLÍN.
12.00 SKATEBOARD.
12.00 TENIS.
14.00 CICLISMO EN CARRETERA/CONTRARRELOJ FEMENINA.
14.00 VOLEY PLAYA.
14.30 RUGBY SEVEN MASCULINO.
FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
15.00 República Dominicana - ESPAÑA.
15.00 PIRAGÜISMO ESLALON.
15.00 TENIS DE MESA
15.30 BOXEO.
16.34 CICLISMO/CONTRARRELOJ MASCULINA.
WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
18.30 ESPAÑA - Francia.
19.00 SURF.
20.00 GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA.
-28 DE JULIO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 REMO.
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.15 TIRO OLÍMPICO.
09.30 TIRO CON ARCO.
09.30 ESGRIMA.
10.00 JUDO.
10.00 TENIS DE MESA.
WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
10.30 ESPAÑA - Australia.
10.30 HÍPICA.
11.00 NATACIÓN.
BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 ESPAÑA - China.
11.00 BOXEO.
12.00 SKATEBOARD.
12.00 TENIS.
12.15 VELA.
HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
13.15 ESPAÑA - Gran Bretaña.
14.10 MOUNTAIN BIKE (M).
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
15.30 RUGBY SEVEN MASCULINO.
HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
17.00 ESPAÑA - Alemania.
FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
19.00 ESPAÑA - Nigeria.
BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
19.00 ESPAÑA - Angola.
19.00 SURF.
21.10 GIMNASIA ARTÍSTICA.
-29 DE JULIO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 TIRO OLÍMPICO.
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.30 REMO.
09.30 ESGRIMA.
09.30 TIRO CON ARCO.
10.00 JUDO.
10.00 TENIS DE MESA.
11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 BOXEO.
11.00 NATACIÓN.
11.00 SALTOS TRAMPOLÍN.
11.00 HÍPICA.
12.00 TENIS.
12.15 VELA.
HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
13.15 ESPAÑA - Estados Unidos.
14.00 RUGBY SEVEN FEMENINO.
14.10 MOUNTAIN BIKE (H).
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.
WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
15.35 ESPAÑA - Estados Unidos.
BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
16.00 ESPAÑA - Suecia.
19.00 SURF.
-30 DE JULIO.
08.00 TRIATLÓN.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.30 REMO.
09.30 TIRO OLÍMPICO.
HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
10.00 ESPAÑA - Francia.
10.00 JUDO.
10.00 TENIS DE MESA.
11.00 NATACIÓN.
BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 ESPAÑA - Grecia.
11.00 BOXEO.
11.00 HÍPICA.
12.00 TENIS.
12.00 TIRO CON ARCO.
12.00 VELA.
13.25 BMX FREESTYLE.
13.30 ESGRIMA.
15.00 PIRAGÜISMO ESLALON.
FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
15.00 Egipto - ESPAÑA.
15.00 RUGBY SEVEN.
18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA.
19.00 SURF.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
21.00 Azerbayán - ESPAÑA.
WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
21.05 ESPAÑA - Hungría.
-31 DE JULIO.
01.00 SURF.
08.00 TRIATLÓN FEMENINO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 TIRO OLÍMPICO.
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.30 REMO.
10.00 JUDO.
HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
10.00 Argentina - ESPAÑA.
10.00 HÍPICA.
10.00 TENIS DE MESA.
11.00 BOXEO.
11.00 NATACIÓN.
11.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN.
BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 Puerto Rico - ESPAÑA.
12.00 TIRO CON ARCO.
12.15 VELA.
13.10 BMX FREESTYLE.
13.30 ESGRIMA.
BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
14.00 ESPAÑA - Japón.
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
17.00 Brasil - ESPAÑA.
17.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.
HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
19.45 ESPAÑA - Sudáfrica.
WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
20.05 ESPAÑA - Grecia.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
21.00 ESPAÑA - Francia.
-1 DE AGOSTO.
07.30 ATLETISMO/20 KMS (M).
08.30 BÁDMINTON.
09.00 GOLF (M).
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.20 ATLETISMO/20 KMS (F).
09.30 REMO.
09.30 TIRO OLÍMPICO.
09.30 TIRO CON ARCO.
10.00 JUDO.
10.00 TENIS DE MESA.
11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 BOXEO.
11.00 NATACIÓN.
11.00 HÍPICA/SALTOS POR EQUIPOS.
11.50 ESGRIMA.
12.00 TENIS.
12.00 VELA.
WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
12.05 Serbia - ESPAÑA.
BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
14.00 Hungría - ESPAÑA.
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
17.30 ESPAÑA - Sudáfrica.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
18.00 China - ESPAÑA.
18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA.
18.30 China - ESPAÑA.
20.00 BMX RACING.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
21.30 Estados Unidos - ESPAÑA.
-2 DE AGOSTO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 GOLF (M).
09.00 TIRO OLÍMPICO.
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.30 TIRO CON ARCO.
09.30 REMO.
10.00 JUDO.
10.00 TENIS DE MESA.
10.05 ATLETISMO.
HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
10.30 Países Bajos - ESPAÑA.
11.00 NATACIÓN.
11.00 SALTOS TRAMPOLÍN.
12.00 TENIS.
12.00 GIMNASIA TRAMPOLÍN.
12.05 VELA.
13.30 ESGRIMA.
14.00 HÍPICA.
14.00 WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
15.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.
15.30 BOXEO.
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
16.00 Alemania - ESPAÑA.
17.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.
BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.
17.15 Canadá - ESPAÑA.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
12.30 Australia - ESPAÑA.
19.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.
20.00 BMX RACING.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
21.00 ESPAÑA - Canadá.
21.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.
-3 DE AGOSTO.
08.00 JUDO.
08.30 BÁDMINTON.
09.00 GOLF (M).
09.00 VOLEIBOL.
09.00 VOLEY PLAYA.
09.30 REMO.
09.30 TIRO OLÍMPICO.
09.30 TIRO CON ARCO.
10.00 HÍPICA.
10.05 ATLETISMO.
WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
10.30 ESPAÑA - Japón.
11.00 CICLISMO/PRUEBA EN LÍNEA MASCULINA.
11.00 NATACIÓN.
BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
11.00 ESPAÑA - Francia.
12.00 TENIS.
12.15 VELA.
HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
12.45 Australia - ESPAÑA.
13.00 ESGRIMA.
BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
13.30 Serbia - ESPAÑA.
13.30 TENIS DE MESA.
15.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.
15.30 BOXEO.
15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.
15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.
17.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.
BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.
18.00 ESPAÑA - Alemania.
19.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.
21.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.
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