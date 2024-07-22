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JJ.OO/París.- Calendario (I) de los Juegos Olímpicos de París

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 13:24

Esta es la primera parte del calendario de competición de los Juegos Olímpicos de París.

-24 DE JULIO.

FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

15.00 Uzbekistán - ESPAÑA.

15.30 RUGBY SEVEN.

-25 DE JULIO.

09.30 TIRO CON ARCO.

FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

17.00 ESPAÑA - Japón.

BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

14.00 ESPAÑA - Brasil.

14.00 RUGBY SEVEN.

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-26 DE JULIO.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.

-27 DE JULIO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 REMO.

09.00 HÍPICA.

09.00 TIRO OLÍMPICO.

09.00 VOLEIBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

09.00 Eslovenia - ESPAÑA.

HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

10.00 Gran Bretaña - ESPAÑA.

10.00 JUDO.

10.00 ESGRIMA.

BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 Australia - ESPAÑA.

11.00 NATACIÓN.

11.30 SALTOS TRAMPOLÍN.

12.00 SKATEBOARD.

12.00 TENIS.

14.00 CICLISMO EN CARRETERA/CONTRARRELOJ FEMENINA.

14.00 VOLEY PLAYA.

14.30 RUGBY SEVEN MASCULINO.

FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

15.00 República Dominicana - ESPAÑA.

15.00 PIRAGÜISMO ESLALON.

15.00 TENIS DE MESA

15.30 BOXEO.

16.34 CICLISMO/CONTRARRELOJ MASCULINA.

WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

18.30 ESPAÑA - Francia.

19.00 SURF.

20.00 GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA.

-28 DE JULIO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 REMO.

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.15 TIRO OLÍMPICO.

09.30 TIRO CON ARCO.

09.30 ESGRIMA.

10.00 JUDO.

10.00 TENIS DE MESA.

WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

10.30 ESPAÑA - Australia.

10.30 HÍPICA.

11.00 NATACIÓN.

BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 ESPAÑA - China.

11.00 BOXEO.

12.00 SKATEBOARD.

12.00 TENIS.

12.15 VELA.

HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

13.15 ESPAÑA - Gran Bretaña.

14.10 MOUNTAIN BIKE (M).

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

15.30 RUGBY SEVEN MASCULINO.

HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

17.00 ESPAÑA - Alemania.

FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

19.00 ESPAÑA - Nigeria.

BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

19.00 ESPAÑA - Angola.

19.00 SURF.

21.10 GIMNASIA ARTÍSTICA.

-29 DE JULIO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 TIRO OLÍMPICO.

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.30 REMO.

09.30 ESGRIMA.

09.30 TIRO CON ARCO.

10.00 JUDO.

10.00 TENIS DE MESA.

11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 BOXEO.

11.00 NATACIÓN.

11.00 SALTOS TRAMPOLÍN.

11.00 HÍPICA.

12.00 TENIS.

12.15 VELA.

HOCKEY HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

13.15 ESPAÑA - Estados Unidos.

14.00 RUGBY SEVEN FEMENINO.

14.10 MOUNTAIN BIKE (H).

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.

WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

15.35 ESPAÑA - Estados Unidos.

BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

16.00 ESPAÑA - Suecia.

19.00 SURF.

-30 DE JULIO.

08.00 TRIATLÓN.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.30 REMO.

09.30 TIRO OLÍMPICO.

HOCKEY HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

10.00 ESPAÑA - Francia.

10.00 JUDO.

10.00 TENIS DE MESA.

11.00 NATACIÓN.

BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 ESPAÑA - Grecia.

11.00 BOXEO.

11.00 HÍPICA.

12.00 TENIS.

12.00 TIRO CON ARCO.

12.00 VELA.

13.25 BMX FREESTYLE.

13.30 ESGRIMA.

15.00 PIRAGÜISMO ESLALON.

FÚTBOL MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

15.00 Egipto - ESPAÑA.

15.00 RUGBY SEVEN.

18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA.

19.00 SURF.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

21.00 Azerbayán - ESPAÑA.

WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

21.05 ESPAÑA - Hungría.

-31 DE JULIO.

01.00 SURF.

08.00 TRIATLÓN FEMENINO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 TIRO OLÍMPICO.

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.30 REMO.

10.00 JUDO.

HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

10.00 Argentina - ESPAÑA.

10.00 HÍPICA.

10.00 TENIS DE MESA.

11.00 BOXEO.

11.00 NATACIÓN.

11.00 SALTOS DE TRAMPOLÍN.

BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 Puerto Rico - ESPAÑA.

12.00 TIRO CON ARCO.

12.15 VELA.

13.10 BMX FREESTYLE.

13.30 ESGRIMA.

BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

14.00 ESPAÑA - Japón.

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

FÚTBOL FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

17.00 Brasil - ESPAÑA.

17.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.

HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

19.45 ESPAÑA - Sudáfrica.

WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

20.05 ESPAÑA - Grecia.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

21.00 ESPAÑA - Francia.

-1 DE AGOSTO.

07.30 ATLETISMO/20 KMS (M).

08.30 BÁDMINTON.

09.00 GOLF (M).

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.20 ATLETISMO/20 KMS (F).

09.30 REMO.

09.30 TIRO OLÍMPICO.

09.30 TIRO CON ARCO.

10.00 JUDO.

10.00 TENIS DE MESA.

11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 BOXEO.

11.00 NATACIÓN.

11.00 HÍPICA/SALTOS POR EQUIPOS.

11.50 ESGRIMA.

12.00 TENIS.

12.00 VELA.

WATERPOLO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

12.05 Serbia - ESPAÑA.

BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

14.00 Hungría - ESPAÑA.

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

17.30 ESPAÑA - Sudáfrica.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

18.00 China - ESPAÑA.

18.15 GIMNASIA ARTÍSTICA.

18.30 China - ESPAÑA.

20.00 BMX RACING.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

21.30 Estados Unidos - ESPAÑA.

-2 DE AGOSTO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 GOLF (M).

09.00 TIRO OLÍMPICO.

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.30 TIRO CON ARCO.

09.30 REMO.

10.00 JUDO.

10.00 TENIS DE MESA.

10.05 ATLETISMO.

HOCKEY SOBRE HIERBA MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

10.30 Países Bajos - ESPAÑA.

11.00 NATACIÓN.

11.00 SALTOS TRAMPOLÍN.

12.00 TENIS.

12.00 GIMNASIA TRAMPOLÍN.

12.05 VELA.

13.30 ESGRIMA.

14.00 HÍPICA.

14.00 WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

15.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.

15.30 BOXEO.

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

16.00 Alemania - ESPAÑA.

17.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.

BALONCESTO MASCULINO/FASE DE GRUPOS.

17.15 Canadá - ESPAÑA.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

12.30 Australia - ESPAÑA.

19.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.

20.00 BMX RACING.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

21.00 ESPAÑA - Canadá.

21.00 FÚTBOL MASCULINO/CUARTOS DE FINAL.

-3 DE AGOSTO.

08.00 JUDO.

08.30 BÁDMINTON.

09.00 GOLF (M).

09.00 VOLEIBOL.

09.00 VOLEY PLAYA.

09.30 REMO.

09.30 TIRO OLÍMPICO.

09.30 TIRO CON ARCO.

10.00 HÍPICA.

10.05 ATLETISMO.

WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

10.30 ESPAÑA - Japón.

11.00 CICLISMO/PRUEBA EN LÍNEA MASCULINA.

11.00 NATACIÓN.

BALONMANO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

11.00 ESPAÑA - Francia.

12.00 TENIS.

12.15 VELA.

HOCKEY SOBRE HIERBA FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

12.45 Australia - ESPAÑA.

13.00 ESGRIMA.

BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

13.30 Serbia - ESPAÑA.

13.30 TENIS DE MESA.

15.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.

15.30 BOXEO.

15.30 PIRAGÜISMO ESLALON.

15.30 GIMNASIA ARTÍSTICA.

17.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.

BALONCESTO 3X3 FEMENINO/FASE DE GRUPOS.

18.00 ESPAÑA - Alemania.

19.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.

21.00 FÚTBOL FEMENINO/CUARTOS DE FINAL.

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Pilar García Muñiz

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