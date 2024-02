Irlanda da un nuevo paso para revalidar el título; Escocia gana su cuarta Copa Calcuta consecutiva

La selección irlandesa dio un nuevo paso para revalidar el título de campeón del Seis Naciones tras encadenar su tercera victoria consecutiva en la presente edición del torneo al imponerse este sábado por 31-7 a Gales.

Un encuentro en el que el 'XV del Trébol' pareció en disposición de dejar a su rival a cero, tal y como ya ocurrió en la última jornada en la que los de Andy Farrell se impusieron por 36-0 a Italia, tras llegar al descanso con un contundente 17-0.

Marcador que reflejó la superioridad de los locales que tras adelantarse en el marcador (3-0) a los siete minutos de juego con un golpe de castigo de Jack Crowley encarrilaron la contienda con dos ensayos de Dan Sheehan y James Lowe.

Pero si algo ha demostrado el conjunto gales, que ya en la primera jornada estuvo a punto de dar un susto a Escocia (26-27) en un encuentro en el que perdía por 0-20 al descanso, es que nunca se rinde.

La selección escocesa de rugby conquistó su cuarta Copa Calcuta consecutiva tras imponerse este sábado por 30-21 a Inglaterra, en un encuentro en el que el 'XV de la Rosa' no encontró nunca la fórmula para contener al ala escocés Duhan van der Merwe, autor de tres ensayos.

