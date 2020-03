Gedeón Guardiola, positivo por coronavirus; Alfonso Reyes confirma su mejoría

Gedeón Guardiola, jugador del Rehin Neckar Löwen alemán y de la selección española de balonmano, ha confirmado que ha dado positivo en el test del coronavirus y que se encuentra en casa, sin fiebre, pero aislado.

El jugador de Petrer (Alicante), de 35 años, fue sometido este martes en Alemania a un test junto al resto de integrantes de la plantilla de su club como consecuencia de que uno de ellos había dado positivo. En total, son tres los jugadores del equipo que han dado positivo en las pruebas, uno de ellos Gedeón.

"Ya sabéis que en mi equipo detectaron un caso de coronavirus. Ayer hicimos casi todos los jugadores un test, y me llamaron diciéndome que soy uno de los afectados. No cambia mucho más la situación, estoy aislado en una habitación de mi casa. Tener el mínimo contacto con el exterior, y con guantes y mascarilla cuando salgo de la habitación. Hay que ser responsables y conscientes con lo que nos está pasando. Hay que seguir con nuestra rutina, que está siendo un poco fuera de lo común. Mucha fuerza para todos", dijo en un mensaje publicado en redes sociales y difundido por la Federación Española de balonmano.

Alfonso Reyes sale del hospital tras chequear sus pulmones

Por su parte, el presidente de la Asocación de Jugadores de Baloncesto, Alfonso Reyes, ha confirmado su mejoría.

En un mensaje subido desde su cuenta de Twitter, el ex jugador, publicó que su "primera batalla: ganada. Pulmones, OK", al tiempo que agradece el trato recibido en el hospital madrileño Puerta de Hierro.

Reyes ya se encuentra de vuelta a su domicilio con unas décimas de fiebre (37,7 ºC) "y resaca", y dice que no le han hecho las pruebas por coronavirus: "No me han hecho las pruebas pero por mis síntomas y recorrido, consideran que estoy contagiado. Sólo se hacen a grupos de riesgo y si tienes neumonía", explicó.

Primera batalla ganada: pulmones ok.

Trato exquisito en Puerta de Hierro. Muchas gracias. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 18, 2020

No me han hecho las pruebas pero por mis síntomas y recorrido, consideran que estoy contagiado. Solo se hacen a grupos de riesgo y si tienes neumonía. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 18, 2020

► Escucha la entrevista de Alfonso Reyes en El Partidazo de COPE el pasado 15 de marzo, aislado en una habitación de su domiciliio, con claros síntomas de haber contraído el Covid-19