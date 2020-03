Alfonso Reyes, en Tiempo de Juego: "No me quiero hacer la prueba para no saturar el sistema sanitario"

Entrevistamos en Tiempo de Juego a Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de baloncestistas españoles, que cree que está afectado del coronavirus porque tiene todos los síntomas: "Espero mejorar esta noche, la pasada fue dura. Hay que pasarlo. No me han hecho la prueba ni quiero que me la hagan porque de momento respiro muy bien y no hace falta saturar el sistema sanitario. He tenido 39 de fiebre, como si me hubiera pasado un AVE por encima".

Reyes nos contó cómo vive esta época de cuarentena en su casa: "Estoy aislado en mi habitación y así voy pasando los días. Estoy tomando paracetamol cada seis horas, que es lo que recomiedan los médicos".

Sobre quién le ha podido contagiar el coronavirus, Alfonso Reyes cree que ha sido su hermano Felipe, que ha convivido con su compañero de equipo Thompkins, infectado por el virus: "No sé dónde lo he podido coger. Estuve con Felipe Reyes el lunes, él no tiene síntomas pero me lo ha podido pegar".

Por último, Alfonso habló de cuándo cree que podrá salir a la calle: "Cuando pase la cuarentena y me encuentre mejor empezaré a salir pero con precaución y con mascarilla. Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, sólo hay que salir a la calle cuando sea estrictamente necesario​".