Fútbol/Supercopa.- Jagoba Arrasate: "Al revés sí hubiese pitado, nos sentimos perjudicados"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, señaló que el 1-0 marcó el partido este jueves en la derrota ante el FC Barcelona y fue precedido de una falta que hacia el otro lado "sí hubiese pitado" el colegiado, lamentando la oportunidad perdida en la semifinal de la Supercopa de España en Riad.

"Sensación de que hemos tenido nuestros momentos, dentro de dos planes diferentes, necesitas eficacia. Sensación de rabia porque hemos tenido momentos para adelantarnos", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los navarros no tardó en ser preguntado por la acción polémica que reclamó Osasuna, una falta de Christensen sobre Arnaiz en el 1-0 azulgrana en el minuto 59. "Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa hemos visto una falta muy clara, Arnaiz tiene el balón controlado y Christensen le hace falta", afirmó.

"Esas faltas no tienen que ser revisables por el VAR, no quiere decir que no sea falta. Nos sentimos perjudicados por esa acción porque ha sido determinante para el partido. Hemos visto un montón de faltas, hoy ha sido para unos sí y para otros no, en jugadas similares. Al revés sí hubiesen pitado", añadió.

Por otro lado, Arrasate elogió a su equipo y apuntó que confía en una buena segunda mitad de temporada. "No voy a decir que ha sido injusta la victoria del Barça, pero hemos competido bien y una jugada marca el partido. Tenemos mucho que decir en este año", dijo.

"Agradecer a todos los que han venido. Lo vamos a intentar por todos los medios el miércoles que viene. Hoy no ha podido ser, pero a pensar ya en ese partido de Copa", terminó.