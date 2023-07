Fútbol/Sub-21.- Santi Denia: "Es verdad que queríamos el oro, pero esto hay que valorarlo siempre"

El seleccionador español sub-21 de fútbol, Santi Denia, recalcó este sábado que él y sus pupilos querían "el oro" en la final del Campeonato de Europa de la categoría, perdida contra la selección de Inglaterra por 1-0 en Batumi (Georgia), pero matizando que el estatus de subcampeón igualmente "hay que valorarlo siempre".

"Madre mía, conseguir llegar a una final y tener las opciones que hemos tenido de poder ganar el oro... Que lo valorasen, que no se quitasen la medalla, que la besaran como a su novia o a su madre, porque tiene mucho valor una medalla de plata. Es verdad que queríamos el oro, pero esto hay que valorarlo siempre", dijo Denia a los micrófonos de RTVE.

"Están llorando, están tirados en el suelo... pues lo que pasa cuando pierdes de esta manera tan cruel una final. Pero bueno, al final le he agradecido todo el trabajo de este mes a este grupo sensacional. No les compensa ni les sirve, pero creo que son un gran grupo, que podían ser perfectamente campeones de Europa y por los detalles no lo hemos podido ser. Pero feliz de haber convivido un mes con esta familia", comentó.

Denia subrayó haberlo "intentado" hasta el final, incluyendo un penalti fallado en el minuto 99. "Habíamos visto que tenían algunas debilidades, pero hemos tenido opciones de hacer gol. Y por eficacia o por lo que sea, por ese pelín de suerte que se necesita en una final como es el ejemplo del penalti, pues no ha podido ser", lamentó.

"Pero insisto en el grupo y el juego, y nos tenemos que sentir orgullosos de este equipo, creo que es importante también para la Federación", indicó, aludiendo al trabajo de la RFEF en categorías de formación. Además, Denia valoró los amagos de trifulca con la plantilla inglesa a la hora de celebrar su gol.

"Nosotros a tener un juego limpio, buen 'fair play'. Nosotros somos buenos en el juego y, si las demás selecciones no quieren jugar limpio, nosotros como Federación Española necesitamos una imagen y exigimos una imagen de juego limpio", argumentó el seleccionador de la 'Rojita' durante su entrevista.

"Ellos han provocado y por suerte los chavales han aguantado esa provocación y han demostrado que han aguantado, porque no era fácil con ese tipo de provocaciones. Y no es excusa, eh, provocándote la cara en los goles cuando estás con los nervios así... y han aguantado. Les he felicitado también por eso, porque nosotros tenemos una imagen que dar y creo que la hemos dado", insistió al respecto.

Por último, Denia opinó que conseguir oficialmente el billete para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 "ya fue un objetivo muy importante". "Pero ahora queda valorar esta final, esta medalla y la manera en que se ha conseguido. Ya vendrán más", concluyó el seleccionador español.