Fútbol/Selección.- Unai Simón: "De la Fuente no me puso la cruz en el Europeo Sub-21, miró lo mejor para el equipo"

El portero del Athletic Club Unai Simón afirmó este lunes que cuando Luis de la Fuente le quitó de la titularidad tras el primer partido del Europeo Sub-21 de 2019 no le puso "la cruz" sino que "miró lo mejor para el equipo", y también recalcó que la Absoluta "está en buenas manos" con el riojano y que, a nivel personal, no está preocupado por la posible pérdida de la titularidad en favor de Kepa Arrizabalaga.

"No me puso la cruz, son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Fue mirar lo mejor para el equipo y decidió poner a Antonio (Sivera) y gracias a ello ganamos el Europeo. Si hubiese jugado yo ante Bélgica a lo mejor habríamos perdido y no nos hubiésemos clasificado", indicó Unai Simón en rueda de prensa.

Además, recordó que después jugó de titular en los Juegos Olímpicos de Tokio donde sintió "toda la confianza" del técnico riojano, al que conoce desde la Sub-18 y con el que tiene "una relación profesional y cercana". "Ahora es bonito coincidir en el máximo nivel de la Absoluta", admitió.

"La figura del entrenador siempre va a estar discutida, la de Luis Enrique también lo estaba. Nosotros no pensamos en el pasado ni en lo que pasó en Glasgow, tenemos que prepararnos para ganar a Italia y lo de antes nos va a servir de aprendizaje, pero no nos tiene que lastrar. Es un título y tenemos que pelear para conseguirlo con esta selección", subrayó el vizcaíno sobre el seleccionador y si se crearon dudas tras perder en marzo con Escocia (2-0).

En este sentido, dejó claro que, "por supuesto", la selección están "en buenas manos". "Le conozco desde los 18 años y para mí ha tenido un crecimiento profesional espectacular, no es el mismo entrenador y ya en los Juegos estaba capacitado para dirigir esta selección. Lo que he visto, nos transmite y las herramientas que nos da es lo necesario para afrontar esta competición. Para mí y el resto de compañeros tiene toda nuestra confianza", zanjó.

Además, Unai Simón aseguró que el de Haro prefiere mandar "mensajes breves y concisos para que calen" antes de los partidos importantes. "Todos tenemos demasiadas cosas en la cabeza antes de un partido y Luis es muy motivador en ese sentido, no es de alterarse mucho, es un tipo tranquilo que sabe en todo momento lo que le toca", puntualizó.

Simón vuelve al combinado nacional tras perderse la concentración de marzo por problemas físicos, pero no está preocupado por si será titular o jugará Kepa Arrizabalaga. "Al final jugar o no es una situación que no depende de mí. Hasta el momento he estado jugando hasta marzo y la decisión que tome el míster habrá que respetarla. La respetaba cuando jugaba y lo haré de la misma manera si no juego por respeto al resto de compañeros y porteros que no han podido venir a la concentración", recalcó.

"Si dentro de dos años cambia el entrenador va a haber dudas de a qué portero pone o no. No sé quién va a jugar ante Italia, no me preocupa, sinceramente. Estoy preparado para jugar y si no, para el siguiente, y si juego tendré que entrenar más. Los debates de la titularidad no nos importan, sólo el rendir al máximo nivel por nosotros y por el nivel del equipo", añadió el portero del Athletic Club.

Este también aseveró que no es "nadie" para decir que merece ser "titular". "Todavía tengo mucho margen de mejora y puedo ser mucho mejor portero. Los méritos no valen para nada, la decisión la tiene que tomar Luis", explicó el vasco, que indicó que el mayor matiz con el juego de los porteros del nuevo seleccionador ha sido "sobre todo en el tema de inicio, el buscar un poco más el juego directo y la línea de delanteros cuando presiona el rival".

ELOGIOS A VINÍCIUS Y APOYO A MACKAY

Unai Simón fue preguntado por su intercambio de camiseta con Vinícius Jr tras el partido ante el Real Madrid y remarcó que era para "una niña hospitalizada" y que se la había pedido "un amigo porque era lo que más ilusión le hacía".

"El tema del racismo se debe solventar cuanto antes y todo el mundo está poniendo su granito arena. Vinícius me parece un jugador excepcional, 'top' mundial, lo ha demostrado y creo que dentro y fuera del campo es muy buena persona", elogió al extremo del Real Madrid.

También dio su apoyo al portero del Deportivo de La Coruña Ian Mackay, que fue objeto de muchas críticas e insultos por redes sociales por su actuación este domingo ante el Castellón en la derrota que le costó a su equipo seguir adelante en su intento de ascender a Segunda División.

"No creo que pueda entender por lo que está pasando y le doy todo mi apoyo, por muchas palabras que le diga sólo él puede salir de esta situación. Hay que tratar tema con delicadeza porque sufrimos acoso muchas veces y no es de derecho por ser personajes públicos. Ha hecho una grandísima temporada y el 'Depor' no habría llegado a donde ha llegado sin él y hay que valorar ese trabajo", declaró.