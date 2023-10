Fútbol/Selección.- De la Fuente: "Era surrealista que todo estuviese consolidado en dos días"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, recordó este viernes que se van a jugar "la clasificación" para la Eurocopa del año que viene en los partidos ante Escocia y Noruego, y se mostró optimista de poder lograrlo por la mejoría que ha mostrado precisamente desde la derrota ante el combinado escocés, aseverando que aprendieron "la lección" y le parecía "surrealista" que se pensase en ese partido que "todo estuviese consolidado" tras apenas haber entrenado juntos.

"Nos estamos jugando en este mes la clasificación para la Eurocopa, que podemos dejarla sentenciada matemáticamente. Siempre se aprende, analicé muchísimo ese partido de Glasgow y vimos cosas muy positiva, pero no nos dio para tener el nivel competitivo al que sí estamos ahora", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano dejó claro que aprendieron "la lección" de Hampden Park, donde se toparon con "un equipo muy duro" y que no ha ganado sus cinco partidos "gratis" "Pero nuestro equipo no es el de marzo, ni siquiera el de junio, todavía somos incluso un 'poquito' mejores y quiero que sigamos así sucesivamente", remarcó.

"Para los partidos de marzo llegamos con uno o dos entrenamientos y la ventaja que tenemos ahora es que llevamos ya unos meses y va calando un mensaje y conociéndonos todos mucho mejor. Me parecía surrealista que con dos días ya todo tuviera que estar superconsolidado, esto requiere un tiempo y ahora lo hemos tenido. Este equipo es muy bueno y va a seguir mejorando, eso nos hace muy fuertes", advirtió.

El de Haro apuntó que ya han "confeccionado una idea y una base" y que "los equipos buenos se construyen desde una buena base". "Y nosotros la tenemos, pero la confianza no es gratuita, se la han ganado los jugadores, han demostrado su potencial y tienen margen de mejora, aquí hay mucha gente con hambre que quiere hacerse hueco porque se sienten cómodos", subrayó.

Sobre Oihan Sancet, gran novedad de la lista, recordó que es "un futbolista que da mucho entre líneas" y que está "en un momento fuerte del Athletic". "Nos ofrece llegada y juego interior, tiene un potencial fantástico y encaja perfectamente en nuestro modelo. Ahora tendrá que demostrarlo, seguro que no nos va a defraudar", indicó.

"Es normal que tenga esos picos en un club tan importante", puntualizó de Fran García, que vuelve a la Absoluta pese a no ser fijo en el Real Madrid. "Nos da garantías. Ha estado conmigo en muchas etapas y sé que lo que le voy a pedir me lo va dar. Es una buena persona y en la Liga de Naciones sumó mucho en la concentración", añadió.

De la Fuente también aseguró que Ferran Torres "se ha ganado" estar en la lista. "Le conocemos y él a nosotros. Los jugadores cuando vienen aquí son diferentes a su club, aquí son capaces de dar un plus más porque se siente muy cómodos", detalló.

Preguntado por si había necesidad de cuidar a Lamine Yamal dada su juventud, el seleccionador remarcó que en el combinado nacional "siempre" están mirando que "el proceso sea lo más razonable posible", pero que "hay algunos futbolistas que tiran la puerta antes que otros", poniendo como ejemplos a Leo Messi y Diego Armando Maradona.

"Lamine tiene un potencial fantástico y unas condiciones excepcionales, pero su rendimiento demandará lo que le podamos dar. Hay que cuidarle porque es joven, pero a estos futbolistas con ese toque tan especial no hay que ponerles límites y que desarrollen todo su potencial y puedan mostrar toda su categoría", explicó el técnico.

"SI SERGIO RAMOS NO VIENE, SERÁ POR ALGO"

Este no escondió que el fútbol español "tiene una base muy sólida para muchos años" y que cuenta con "muy buenos jugadores en todas las demarcaciones", incluida en la de central. En este sentido, fue cuestionado por la decisión de algunos de irse a Arabia Saudí y el riojano avisó de que "el escenario mundial puede cambiar y que sea una liga cada vez más competitiva".

De allí, sigue contando con un Aymeric Laporte, que están "rindiendo a un nivel importante". "Tiene más minutos que en el City por lo que su estado de forma mucho mejor", admitió, manifestando que en su estructura de juego necesita que haya "una serie de posiciones que estén muy consolidadas".

De la Fuente confirmó que la única "excepción" que hace con los que no están en la lista es con los que están lesionados, como Pedri González. "Hablo con todos los lesionados, para estar cerca de ellos porque es el momento más duro", aclaró

Sin embargo, muchas de las preguntas de su comparecencia ante los medios fueron de ausentes como Isco Alarcón o Sergio Ramos. "Hay muchos futbolistas muy buenos y tengo la suerte de podré elegir entre cuatro y cinco por posición, pero desgraciadamente alguno se queda fuera. Tomo las decisiones con el análisis que hago y con mis compañeros, animo a todos que sigan trabajando igual para que me lo pongan cada vez más difícil", explicó.

"Todos tienen posibilidades de venir siempre que rindan bien, pero hay una gran competencia y luego un criterio subjetivo que es que tengo que tomar yo la decisión. Aquí, hoy, están los mejores que puedo traer, estoy totalmente convencido", trató de zanjar.

El seleccionador nacional insistió en que a la 'Roja' "vienen jugadores muy buenos". "Hay algunos que podrían estar y no están, pero yo no alimento un debate, intento dar naturalidad. No es una cuestión de tirar unos 'papelitos' y elegir, hay mucho análisis", reiteró.

"Si Sergio Ramos sigue jugando y quisiera venir, vendría, y si no viene, será por algo. No sé porque se está siempre pendiente de Sergio, yo soy un admirador suyo y le aprecio muchísimo", sentenció De la Fuente sobre el central del Sevilla y la duda de si es seleccionable después de que el propio futbolista anunciase su retirada internacional a principios de este año.