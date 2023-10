Fútbol/Primera.- Previa del Granada CF - FC Barcelona

El Barça acude a Granada sin la pólvora de Lewandowski

El FC Barcelona visita este domingo al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes (21.00), en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, con la gran ausencia por lesión de su 'Pichichi' Robert Lewandowski pero con el ánimo de la victoria en 'Champions' todavía bien fresco, que puede darles alas ante un Granada que es penúltimo y desea darle un vuelvo a su situación.

Será el último partido antes de un nuevo parón por selecciones y el Barça, con bajas de importancia y fatiga en varios hombres, confía en recuperar sensaciones a la vuelta de estas fechas internacionales. Antes, no obstante, tienen la obligación de sacar fuerzas de flaqueza para ganar a un Granada que, por su parte, sueña con arañar puntos como sea.

El Barça no llega en su mejor momento a esta cita, a nivel futbolístico. Si bien es cierto que la victoria entre semana en Oporto (0-1) fue un gran bálsamo, por la importancia de un duelo que era el más complicado de la fase de grupos, el buen juego del equipo está empezando a congelarse por momentos. El acierto baja y los errores defensivos aparecen de la nada.

Además, en ese duelo en el Estádio do Dragão se ganaron 3 puntos pero se perdió mucho más; los goles de Robert Lewandowski. El ariete polaco, máximo goleador en lo que va de curso, estará fuera unas semanas por un esguince de tobillo provocado por un rival. Y el central Ronald Araujo y el extremo Lamine Yamal --renovado y blindado-- terminaron tocados.

Sin Lewandowski, sin lo más parecido a sinónimo de gol que tiene Xavi Hernández, el técnico blaugrana debería apostar por situar a Ferran Torres en la punta de lanza. El valenciano marcó el gol del triunfo en Oporto, pidiendo más si cabe ocupar el puesto vacante de '9' que tendrá el equipo en las próximas semanas.

Pero no solo hay que cubrir a 'Lewangol'. Lamine Yamal terminó con problemas estomacales y Xavi ya dijo que deben cuidarle dentro y fuera del campo. Araujo, que venía de lesión anterior, podría no forzar. Y en Granada no estarán seguro las bajas confirmadas de Pedri, Raphinha y Frenkie De Jong.

Así que, con lo puesto, el Barça debe ganar en este partido de cierre de jornada para no perder fuelle. Sabrá qué habrán hecho Real Madrid y Girona FC, sus rivales por el liderato, y podría tener más o menos presión externa si bien, la interna, serça la misma; ganar o ganar.

Y es que se enfrentan a un Granada que hace cinco jornadas que no gana. Si el Barça está segundo en la tabla a un punto del líder Real Madrid, los nazaríes son penúltimos --segundos por abajo-- con apenas 5 puntos sumados, gracias a un triunfo y dos empates, en lo que va de campaña. Ante el Barça, mucho a ganar y poco que perder.

Los de Paco López no ganan desde que el pasado 26 de agosto tumbaron por 3-2 al RCD Mallorca en el Nuevo Los Cármenes. Desde entonces, derrotas ante Real Sociedad, Girona y Las Palmas y, en las dos últimas jornadas, dos empates en sendos duelos andaluces ante Real Betis y UD Almería.

Para este partido, el técnico granadino no podrá contar con Víctor Díaz ni con Raúl Fernández, lesionados en la rodilla y mano, respectivamente. Pero lo más seguro es que pueda contar con el defensa Jesús Vallejo, que recibió el alta médica esta semana y pudo coger ritmo de entrenamientos.

FICHA TÉCNICA.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

--POSIBLES ALINEACIONES.

GRANADA CF: Ferreira; Puertas, Miguel Rubio, Torrente, Miquel, Neva; Villar, Gumbau; Bryan, Boyé y Uzuni.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres y João Félix.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.

--HORA: 21.00/DAZN.