Fútbol/Primera.- Carlo Ancelotti: "Pase lo que pase, la Liga no se decidirá este sábado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que "pase lo que pase", el título de Liga "no se decidirá este sábado" en el "exigente" duelo en el Santiago Bernabéu entre su equipo y el Girona, uno de los equipos "más acreditados" del campeonato para luchar por el trofeo, al mismo tiempo que reconoció que si el alemán Toni Kroos se retira a final de temporada es "porque tiene huevos, carácter".

"Es un partido exigente, un partido difícil, el Girona lo está haciendo muy bien, les tenemos mucho respeto. A ver qué pasa mañana, tenemos toda la confianza de volver a ganar después del empate (en el derbi)", comentó el italiano en rueda de prensa antes del partido ante los gironís de este sábado (18.30 horas).

El entrenador de Reggiolo no le da "importancia" al hecho de que el Girona sea propiedad del City Group. "El Girona es un equipo de la liga doméstica, es un equipo que lo está haciendo muy bien, que es un potencial rival. Es un rival más acreditado en este momento, esto es el pensamiento que tengo yo de este equipo y de este club", afirmó.

"La ilusión que el Girona tiene es grande, tienen grandes motivaciones de volver a acercarse, pueden ganar el partido y liderar la Liga en este momento. La ilusión es importante, tenemos que tenerlo en cuenta y, segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no es barato", dijo sobre la lona colgada en las calles de Madrid por el conjunto catalán con el lema 'cuando el currículum no lo es todo'.

No obstante, Ancelotti argumentó que, aunque "quien gane mañana tomará ventaja, la Liga sigue siendo muy larga". "El partido de mañana no va a decidir nada, dirá que puede tomar ventaja en frente al resto. No creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase. La Liga se va a decidir más adelante. Tenemos una puntuación, nosotros y el Girona, muy alta. Nos acercaremos a ganar cuando tengamos 80 puntos", expresó.

Para el vital encuentro ante el Girona, el técnico italiano podrá contar con Rüdiger, que "ha entrenado hoy por primera vez" con "buenas sensaciones". Tampoco se perderá la cita Vinícius Júnior, ya recuperado de sus problemas en las cervicales, mientras que Nacho Fernández, con una sobrecarga, será baja este sábado, y apunta al partido de Champions contra el Leipzig de este martes en Alemania.

"QUIERO TENER A KEPA Y LUNIN INVOLUCRADOS"

Así, Carvajal volverá al lateral y Tchouamenia será la pareja de Rüdiger en el centro de la defensa. "A Carvajal no le puedo decir muchas cosas, obviamente está el jugador más experto y menos experto que maneja un poco las situaciones. Cuando juega Rüdiger y Tchouameni, Rüdiger da muchos consejos. Pero Carvajal conoce perfectamente cómo tiene que jugar un central", dijo sobre las soluciones de emergencia en la zaga.

"El tema de los porteros es un tema que ha nacido con la baja de Kepa en el mes de noviembre, porque después Lunin ha jugado y aportado. Para mí, no es difícil elegir lo que juega, es difícil elegir el sustituto, entonces quiero tener a los dos involucrados", agregó sobre el asunto del portero titular.

Preguntado por la sequía actual de Rodrygo Goes, el italiano explicó que no quiere obsesionar al brasileño con su capacidad goleadora. "Me han enseñado que si tú a uno le dices no pienses en un gato, piensa en todos los animales menos el gato, tú el único animal que piensas es en el gato, entonces no puedes decirle a Rodrygo que piense en el gol, tiene que seguir así. Lo importante para él es que aporte al equipo como está aportando, porque lo está haciendo muy bien", destacó.

También en referencia al encuentro ante el Girona, Ancelotti defendió que la expulsión de Michel Sánchez, que no se sentará en el banquillo del Bernabéu, "no es justa". "A veces los entrenadores exageramos un poco en la protesta, necesitamos un poco más de comprensión considerando el contexto, eso le podría haber permitido estar en el Bernabéu", valoró, aunque puntualizó que la presencia de un técnico en el banquillo "da confianza", pero "no es determinante".

El Real Madrid tiene además en el Girona un posible candidato a la banda izquierda en le futuro, ya que poseen el 50% de la propiedad del lateral Miguel Gutiérrez. "Ha progresado mucho, le ha venido muy bien esta experiencia con el Girona. Está aportando mucho, está jugando muy bien, es un jugador muy importante del equipo. En verano tomaremos la decisión, junto al Girona y al jugador", manifestó.

Además, abordó el futuro de Toni Kroos en el Real Madrid, ya que acaba contrato en junio, con los rumores de una posible retirada. "Pienso que se lo hace, tiene carácter, tiene huevos", señaló, antes de ironizar y bromear pidiendo al mediocentro que "respete" a su madre, quien dijo que le encantaría que su hijo renovara un año con el club madridista. "Es una decisión que Toni tomará al tiempo justo y de la mejor manera", añadió.

Finalmente, Ancelotti no se mostró demasiado partidario de la nueva la tarjeta azul en el fútbol --expulsiones temporales de 10 minutos--, porque "la idea general que tengo de las reglas es de intentar simplificar lo más posible". "No sé si esto simplifica o complica el trabajo del árbitro", zanjó.