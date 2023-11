Fútbol/Champions.- Mario Hermoso: "Somos un Atlético protagonista y eso engancha a la gente"

El defensa del Atlético de Madrid Mario Hermoso ha asegurado que esta temporada se está viendo un conjunto rojiblanco "protagonista" y que eso "engancha" a la gente, además de advertir del peligro del partido de Liga de Campeones de este martes ante el Celtic, ante el que deberán jugar "diferente" a como lo hicieron en Glasgow.

"Ya sabemos lo que exige la 'Champions' y lo que exigen las fases de grupos. Cada partido es exigente, lo sufrimos y lo vivimos allí en su campo, pero jugando en casa y con la mentalidad que tiene el equipo, iremos a buscar los tres puntos que queremos y que necesitamos", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que deben cambiar ciertas cosas respecto al encuentro que jugaron hace un par de semanas en Glasgow (2-2). "Siempre hay que corregir cosas para seguir creciendo. Aprendemos de los rivales, de su juego y de lo que transmiten. Es un equipo que tiene una iniciativa y una entrada al partido con mucha intensidad, tiene jugadores delante que son muy verticales, jugadores que son incómodos para jugar entre líneas y para romper al espacio", manifestó.

"Son cosas que vamos a corregir del partido de ida. Hay que entrar con un paso más de lo que hicimos allí. Muchas veces, la manera en la que entras es el mejor modo de cambiar la dinámica de un partido. Vamos a hacerlo diferente en casa", añadió.

Todo en un duelo vital para no repetir el fracaso del pasado curso, cuando quedaron eliminados en la fase de grupos. "Para nosotros es una responsabilidad y la asumimos con una exigencia máxima. Somos un equipo de máxima categoría, representamos a muchísima gente y un proceso, un largo trayecto que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Hoy nos toca a nosotros. Sabemos lo que nos pasó la temporada pasada y desde luego que vamos a darle la vuelta a toda esa bola que se va generando. La gente sabe que cuando el Atlético de Madrid tiene que competir en partidos importantes siempre está ahí", indicó.

Por otra parte, el lateral rojiblanco valoró su protagonismo como asistente esta temporada. "Cuando conformas un equipo de esta categoría en un club como el Atlético de Madrid hay que dar pasos al frente para seguir creciendo y para nutrir a toda esa gente que tenemos en el centro del campo con muchísimo talento y a nuestros delanteros, que son capaces de marcar muchos goles si somos capaces de asistirles", apuntó.

"Me encanta asumir ese rol de ayudar a que el juego del equipo crezca desde atrás. Creo que se ha visto un Atlético de Madrid protagonista y que a mucha gente le gusta y le engancha. Estamos encantados de asumir ese rol, tanto yo como Axel -Witsel-, Stefan -Savic-, Azpilicueta o Rei -Reinildo-, cuando le toque volver. Es lo que nos toca, adaptarnos a lo que nos demanda el equipo", continuó.

Por último, Hermoso no quiso hablar de una posible renovación con el club colchonero. "Ahora mismo no es algo que pase por mi cabeza ni que me genere un estado de preocupación. Me preocupa mucho más seguir contando con muchos minutos, seguir creciendo dentro del equipo, que el equipo siga compitiendo por todo y que siga demostrando que quiere dar un paso adelante", subrayó.

"Poco a poco vamos supliendo a jugadores que ya no están aquí con otros que hacen que sigamos siendo un equipo competente a nivel nacional y a nivel europeo. Me preocupa que mañana hagamos un gran partido, que ganemos, que nos haga dar un paso hacia adelante que nos haga sentirnos muy fuertes en esta competición", finalizó.