Fútbol.- Xavi: "Que se rebaje la sanción de Nacho mínimo me sorprende"

Sobre la imputación de Joan Laporta en el 'Caso Negreira': "Estoy al 100% con el presi"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado estar "sorprendido" por la rebaja de tres a dos partidos de sanción para el defensa del Real Madrid Nacho Fernández, que podrá jugar el Clásico de Montjuïc pese a la dura entrada sobre un jugador del Girona FC, y lo ha comparado con los tres partidos de sanción que sí tuvo que cumplir, el año pasado, Robert Lewandowski por tocarse la nariz ante un colegiado.

"Eso es una pregunta para el comité, ¿no? Al final sorprende, es una sorpresa, está claro. Nosotros luchamos estos tres partidos de Lewandowski, recurrimos y no nos han rebajado nada, solo por hacer un gesto. Una entrada donde puedes lesionar a un compañero, que se rebaje de 3 a 2 partidos, a mí, como deportista, me sorprende. Como mínimo me sorprende", se sinceró en rueda de prensa.

"Las sensaciones fueron de sorpresa cuando leí la noticia. Sorprende, sorprende. A nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres partidos de Lewandowski por tocarse la nariz. Pues sorprende, es una sorpresa total", reiteró Xavi Hernández.

Por otro lado, el técnico blaugrana se posicionó "al cien por cien" de lado de su presidente, Joan Laporta, investigado por presunto cohecho y sobornos en el 'Caso Negreira'. Y apoya la teoría de Laporta de que en Madrid y medios del entorno del club blanco hay "madridismo sociológico".

"Dentro del vestuario no hemos hablado de eso. Estamos hablando del Athletic, del tema del fútbol y de cómo jugar. Pero bien, sí, es un tema de tirar de hemeroteca, ¿no? Que si el doping, el 'Villarato'... Pues es una realidad, estoy con el presidente al cien por cien. Es así siempre", lamentó.

"Son situaciones creadas para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. Yo prefiero que se hable de fútbol. En mi etapa, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Es una realidad que se habló de eso, lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el 'Villarato', se lo inventó un periódico de Madrid y del Madrid. Esto es a lo que se le refiere el presidente", explicó.

Además, es un tema que ha tocado recientemente con Laporta. "He hablado con el presidente, está positivo, está tranquilo, creo que en la entrevista de alguna manera se ve cómo es él, una persona muy positiva, muy valiente, cercana y que habla claro. Al final es eso, es el presidente, es el líder de todo este proyecto. E insisto, estoy con él al cien por cien", manifestó.