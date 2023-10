Fútbol.- Xavi Hernández: "Ha sido un partido desgraciado porque hemos merecido ganar"

"Nos llevamos una derrota que es totalmente injusta"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha calificado de "partido desgraciado" para sus intereses el Clásico de este sábado en Montjuïc (1-2), ya que cree que fue un resultado "injusto" y que merecieron ganar por sus 60 minutos de dominio y, eso sí, falta de acierto y efectividad, la "clave" de un choque definido por el doblete de Jude Bellingham.

"Hemos dominado, hemos tenido ocasiones, la clave es la efectividad. Con el 2-0 cambia todo el partido. Y nos llevamos una derrota que es totalmente injusta. Si alguien ha merecido ganar, éramos nosotros", manifestó el técnico blaugrana en rueda de prensa.

"Desde el minuto 60 no ha salido bien, porque hasta ahí salimos bien en la segunda parte. La fatiga, no ir bien a la presión alta, nos ha costado. Y el Madrid tiene sus fortalezas. Es una pena, porque lo planteado ha salido muy bien", se defendió.

Por todo ello, Xavi aseguró que fue un partido "desgraciado". "Ha sido un partido desgraciado porque hemos merecido mucho más. Es injusta la victoria del Real Madrid hoy, cuando parece ya un empate. Ellos han sido efectivos y han tenido ocasiones al final. Pero es una pena. Hemos tenido claridad, hemos estado bien, ha sido una pena porque hemos hecho mucho más para poder hasta ganar el partido", argumentó.

"Hemos tenido muchas ocasiones para el 2-0 en 60 minutos y ahí es cuando hay que sentenciar. Pero siendo positivos, hemos dado un paso adelante en el juego, hemos jugado bien y hemos merecido mucho más. Pero cuando no eres efectivo y perdonas, ante el Real Madrid pasan estas cosas", reconoció.

Xavi, visiblemente frustrado, lamentó la falta de pegada de su equipo. "La efectividad marca la diferencia y nos ha faltado continuidad al final. Y la jugada final es un control que no controla Modric y le cae a Bellingham. Detalles a mejorar. Pero en el juego hemos hecho un paso adelante, el resultado es muy malo", reiteró.

Sobre Jude Bellingham, el héroe del Real Madrid, aseguró que es un "gran futbolista" y que ha "marcado la diferencia". "Un tiro fuera del área, un zapatazo muy fuerte. Está en estado de gracia y hoy marca la diferencia la efectividad porque en el juego hemos merecido mucho más. Estamos frustrados, enfadaos y contrariados pero hay que seguir. Hemos dado un paso adelante y este es el camino", opinó.

"Ellos apretaron alto, nos ganaron más balones, no tiramos tan bien la línea defensiva, nos costaba por el tema del cansancio, también. Hay que tener más el balón, calma y paciencia, que la hemos tenido 60 minutos. El Madrid ha dominado el resto y han marcado dos goles. Nosotros solo hemos podido hacer uno mientras dominábamos el partido", lamentó.

Por otro lado, explicó lo sucedido a la media hora con Vinícius Jr, cuando el técnico le tocó la cara tras una jugada en la banda. "Consejo a Vini ninguno, no soy su entrenador. Le tengo mucho respeto, le he dicho que no era falta y le he tocado así, de cariño. Ya dije que no seré yo quien haga tensiones o malos rollos, de ninguna manera", se sinceró.

"El resumen es sencillo; 60 minutos muy buenos y hacemos un gol, 20 minutos para el Madrid y te hacen dos. Hemos estado muy bien en muchas cosas, pero nos ha faltado esa efectividad para hacer el 2-0. Tenemos que ser más constante para ganar títulos esta temporada", concluyó.