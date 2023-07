Fútbol.- Steven Gerrard entrenará al Al-Ettifaq saudí

LONDRES, 3 (dpa/EP)

El excapitán del Liverpool Steven Gerrard entrenará al Al-Ettifaq saudí, por lo que regresa a los banquillos tras ser destituido como técnico del Aston Villa el pasado mes de octubre.

"Estamos encantados de anunciar que Steven Gerrard es nuestro nuevo entrenador", anunció el club saudí en Twitter. Gerrard, de 43 años y que llevó al Rangers a conquistar el título de la Premier League escocesa en 2020-21 para asegurar su primer trofeo como entrenador, ya había sido tentado por el club saudí, pero reveló el mes pasado que había rechazado un acercamiento inicial.

"Me invitaron allí para ver una oferta potencial, lo que hice, y he estado analizando eso en los últimos dos días. En este momento, no voy a aceptar esa oferta", declaró Gerrard a BT Sport en la final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, el Al-Ettifaq, séptimo de 16 clubes en la Saudi Pro League, mantuvo su interés, y Gerrard ha cambiado de opinión.