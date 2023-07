Fútbol.- Söyüncü, en su presentación con el Atlético: "Estoy perfectamente, a pleno rendimiento"

El futbolista turco Çaglar Söyüncü, reciente fichaje del Atlético de Madrid, afirmó este jueves durante su presentación con los colchoneros sentirse "perfectamente" y "a pleno rendimiento", a pesar de su historial de lesiones con el Leicester City FC durante la temporada pasada.

"Sí, he tenido una lesión, pero eso ya ha pasado. Me he recuperado muy rápido, he seguido jugando y ahora mismo no hay ningún problema. Estoy perfectamente, a pleno rendimiento", destacó Söyüncü desde el auditorio del estadio Cívitas Metropolitano, donde a la espalda de su nueva camiseta lució el dorsal número 4.

"Es un club para mí nuevo, aunque me siento muy orgulloso y feliz de estar aquí. Realmente es un club con mucha importancia, me siento muy importante, muy feliz y satisfecho, de haber sido recibido en un club muy grande; para mí, tiene mucho significado. Ya me siento parte del club y voy a formar parte de su historia. Lo siento como una familia que me ha abierto sus puertas", comentó el turco.

Además, Söyüncü admitió sus ganas de ponerse ya a las órdenes de Diego Pablo Simeone. "Me siento perfectamente preparado para colaborar con mi técnico y con mis compañeros. Voy a seguir aprendiendo muchas cosas en este club y voy a dar todo lo que pueda, incluso más de lo que pueda, por aportar al club", argumentó al respecto.

Nacido el 23 de mayo de 1996 en Esmirna (Turquía), Söyüncü se incorporará este mismo viernes a la disciplina rojiblanca para iniciar la pretemporada veraniega. Durante el acto de presentación a los periodistas, ejerció de cicerone Enrique Cerezo, presidente del Atlético.

"Nuestro equipo refuerza el centro de la defensa con un jugador que destaca por su potencia, contundencia, fortaleza en el juego aéreo y capacidad para sacar el balón con seguridad", empezó Cerezo su discurso ante la prensa, en el que recordó a otro ilustre jugador turco que dejó huella entre la afición colchonera.

"Estoy seguro de que Arda Turan, una de las leyendas más grandes de nuestro club y muy querido por todos los atléticos, te habrá hablado de lo que significa vestir la camiseta rojiblanca", le dijo el presidente. "Nos preparamos para una temporada muy exigente en la que disputaremos todas las competiciones nacionales e internacionales", concluyó Cerezo.